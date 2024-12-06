Чоловік кинувся на білого ведмедя, щоб врятувати дружину: подробиці інциденту

На крайній півночі Канади чоловік кинувся на білого ведмедя, щоб врятувати свою дружину від нападу. Інцидент стався у невеликій громаді Форт Северн Ферст Нейшн на півночі Онтаріо.

Про це повідомило видання BBC.

Поліція Нішнаубе-Аскі повідомила, що подружжя вийшло з дому рано-вранці, щоб знайти своїх собак. На під’їзній дорозі ведмідь кинувся на жінку.

"Жінка впала на землю, й тоді її чоловік стрибнув на тварину, щоб запобігти нападу", - повідомили в поліції.

Ведмідь завдав йому серйозних травм рук і ніг, проте сусід із рушницею вчасно втрутився, вистріливши у тварину кілька разів. Ведмідь згодом помер у лісі.

Чоловіка доставили до медпункту, де йому надали необхідну допомогу. Поліція запевняє, що контролює територію, аби запобігти новим нападам ведмедів.

Експертка з Polar Bear International Аліса Макколл пояснила, що такі напади рідкість і найчастіше трапляються, коли тварини голодні чи хворі. Вона закликала не прикидатися мертвим у разі атаки, а боротися до останнього.

Нагадаємо, у Гонконгу чоловік побився з голодним диким кабаном через рюкзак.

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