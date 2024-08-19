Чоловік стрибнув з висоти 5,7 км із Гімалайської гори – видовищні кадри

Британець встановив світовий рекорд, стрибнувши з гімалайської гори Мера Пік.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

34-річний Джошуа Брегмен здійснив найвисокогірніший у світі стрибок з парашутом, з'їхавши на лижах зі скелі висотою 5 716 метрів і приземлившись на землю з парашутом.

Він значно перевершив попередній рекорд у 4 359 м, встановлений французом Матіасом Жиро 2019 року.

Як випливає з назви, скайбейсджампінг поєднує у собі види спорту: катання на лижах та бейсджампінг.

New record: Highest altitude Ski-BASE jump - 5,716 m (18,753 ft) achieved by Joshua Bregmen (UK) in Solukhum, Nepal ⛷ pic.twitter.com/uJBCt6HIvT — Guinness World Records (@GWR) August 16, 2024

Джош, любитель пригод, який постійно живе у своєму фургоні, провів понад два тижні, готуючись до спроби разом зі своєю командою. Серед його підготовки були піші та лижні прогулянки до місця стрибка, кемпінг на екстремальній висоті та розчищення траси від сміття.

Вони взялися за цей виклик, щоб зібрати гроші на благодійність та підвищити поінформованість про проблему торгівлі людьми у Непалі, звідки щороку вивозять тисячі дітей.

Джошуа Брегмен / Фото: Guinness World Records

Спроба встановити рекорд ледь не провалилася, бо коли команда прибула на своє перше потенційне місце стрибка, їх зустрів "просто великий кам'янистий схил".

Джош згадав, як сів на один із численних валунів, розмірковуючи, чи варто їм повторити спробу наступного сезону. Однак цей сумнів тривав недовго, і невдовзі команда знайшла "ідеальний схил" — їм просто потрібно було розчистити лижну трасу, пересуваючи валун та додаючи сніг.

"Минула більша частина наступного дня, поки в баку не залишилося нічого", - сказав Джош. "Ми всі так старанно працювали, а нестача кисню, постійний головний біль і сон на висоті близько 6000 м ще більше зношували тіло. Один із хлопців навіть сказав, що це було важче, ніж коли він піднімався на Еверест".

Джошуа Брегмен / Фото: Guinness World Records

Змучені вони проспали ще одну ніч на висоті, перш ніж наступного дня спробувати побити рекорд.

"Тієї ночі нам пощастило з 2-сантиметровим шаром снігу – не так багато, але це допомогло", - згадує Джош. "Мрія була зробити декілька хороших S-подібних поворотів і елегантно спуститися зі скелі, але насправді ми мали лише скромну кам'янисту злітно-посадкову смугу на висоті сходу близько 6000 м. Я трохи важко дихав перед стрибком через втому та нестачу кисню, але це лише додало хвилювання, особливо на тлі Евересту".

Джошуа Брегмен / Фото: Guinness World Records

Спроба Джоша встановити рекорд була повністю профінансована ним самим, без будь-яких спонсорів — він позичив технічне спорядження у друзів, використовував лижі, що були у використанні, і носив "дешевий, підроблений" одяг.

"Вам не потрібний весь цей модний блиск; вам просто потрібно мати настрій на все, з потягом до пригод, трохи завзятості та хорошу команду", - додав він.

Нагадаємо, американка стала володаркою найширшого язика у світі. Вона побила рекорд, який тримався протягом десяти років.

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