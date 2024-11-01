Чоловік створить найбільший GPS-малюнок пеніса за 24 години: він подолає 120 км (фото)

Чоловік збирається створити найбільший GPS-малюнок пеніса за 24 години для благодійної організації Movember.

Про це повідомляє Daily Star.

39-річний Террі Росоман з південного Вельсу намітив 120-кілометровий маршрут фалічної форми через Бреконські маяки, де він подолає 3 км висоти, слизьку місцевість і мінусову температуру. Все це з метою підвищення обізнаності про психічне здоров'я чоловіків.

Він сподівається, що це приверне увагу його "цільової аудиторії" і жартує, що більшість хлопців знайдуть його форму "кумедною". Він сказав: "Ось чому це велика мужність, тому що, особливо для цільової аудиторії, на яку я націлений, чоловіки ніколи не дорослішають. Вони знаходять це смішним, незалежно від того, скільки їм років. Я не хочу нікого образити своєю формою, але це було лише для того, щоб привернути їхню увагу".

Террі Росоман

Росоман, який працює креативним директором у фріланс-маркетинговій компанії, сподівається, що його виклик надихне тих, хто бореться з проблемами психічного здоров'я, ставити перед собою "грандіозні цілі, які є більшими за вас самих". Movember – це благодійна організація, метою якої є збір коштів та підвищення обізнаності про психічне здоров'я чоловіків, самогубства, рак простати і рак яєчок, і вона закликала громадськість "збирати кошти" і "рятувати життя" в листопаді цього року.

Його забіг, який має на меті зібрати 5 000 фунтів стерлінгів для Movember, розпочнеться і завершиться на залізничному вокзалі Абергавенні, де він планує стартувати о 17:00 у п'ятницю, 1 листопада, і сподівається закінчити до 17:00 наступного дня. "Я стартую на заході сонця, по суті, тому, що хочу закінчити нічну зміну, тому що, коли сходить сонце, ти омолоджуєшся", - сказав він.

Террі Росоман

Росоману не звикати виходити за межі своїх можливостей: він підкорював Пен-І-Фан, найвищу вершину на півдні Британії, 10 разів на день і подолав 50-мильний ультрамарафон з обтяженим рюкзаком, і все це заради благородної мети.

Але зараз він береться за свій найепатажніший виклик – створення найбільшого у світі GPS-малюнка чоловічих пахових ділянок. Ентузіаст витривалості наважився на такий крок після того, як роки боротьби з алкоголем, цигарками, зайвою вагою та рекреаційними наркотиками довели його до скрутного становища.

"За роки насильства я дійшов до того, що став непридатним для життя, розтовстів, не мав перспектив знайти партнерку і був глибоко, глибоко нещасним", - зізнався він.

Террі Росоман

Зрозумівши, що він був на слизькому шляху до смерті, він вирішив змінити ситуацію. "Думаю, я зрозумів, що якщо я не зміню своє життя, то, можливо, в майбутньому мене тут більше не буде, чи то через ускладнення зі здоров'ям, чи то через те, що ти не захочеш тут бути".

Намагаючись відновити своє здоров'я, 2013 року він занурився у бокс, вийшовши на ринг без жодного попереднього досвіду у цьому виді спорту.

Він скинув 3 кілограми приблизно за 12 тижнів, відмовився від алкоголю та сигарет і почав дотримуватися здорової дієти, щоб підготуватися до бою.

"Вишенькою на торті стало те, що я виграв бій. Я повністю змінив своє життя і був у найщасливішому місці, де я коли-небудь був у своєму житті", - похизувався він. "Я завдячую цьому виклику, меті та значенню, які він мені дав, а також психологічній стійкості, щоб витримати і ухвалити складні рішення".

Террі Росоман

Росоман прагне надихнути хлопців у всьому світі своїми витівками зі збору коштів. Він сказав: "Я просто хотів просувати це повідомлення про виклики, по суті. Зрештою, це просто про те, що потрібно мати цілі, цілі, але великі цілі, які більші за тебе самого, які важливіші, ніж похід до пабу, і це дасть тобі таку мету".

Нагадаємо, раніше велосипедистка створила найбільший у світі GPS-малюнок на згадку про свого собаку. Заради рекорду вона проїхала 4707 км.

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