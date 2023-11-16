Чоловік створив бізнес, знищуючи весільні знімки розлучених пар: скільки це коштує (фото)

У Китаї активно розвивається новий бізнес, де дешево знищують весільні фотографії розлучених пар.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Підприємець, який стоїть за цим бізнесом, чоловік на прізвище Лю з Ланфана, провінція Шаньдун, розпочав своє підприємство з метою захисту особистого життя розлучених.

Його першим кроком було створення в місті автономного сервісного центру знищення сміття.

"Більшість весільних фотографій зроблено з акрилового матеріалу, який нелегко спалити. У багатьох місцях також є звичаї, які забороняють спалювати фотографії живих людей", - сказав Лю. "Однак викинути їх на сміття складно, оскільки це може поставити під загрозу вашу конфіденційність. Весільні фотографії відносяться до категорії предметів особистого життя, і я вважаю, що мої послуги мають великий попит".

Чоловік створив бізнес, знищуючи весільні знімки / Фото: Weibo

Його пропозиція дуже проста і доволі бюджетна. Клієнти просто надсилають свої фотографії до центру, де з них стягується плата в залежності від ваги. Ціни варіюються від кількох десятків до понад 100 юанів (14 доларів США).

Процес простий. Співробітники відкривають пакети клієнтів, потім зафарбовують фотографії аерозольною фарбою та записують процес на відео. Потім плівка надсилається клієнтам на перевірку. Зрештою, фотографії професійно подрібнюються, а сміття утилізується на електростанції.

Попри те, що єдиний центр розташований в провінції Шаньдун, ця послуга наробила галасу у всій країні: "Ми отримали замовлення з усіх провінцій та муніципалітетів Китаю, за винятком Тибету".

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