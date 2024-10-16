Чоловік судиться з владою на 26 млрд грн через жорсткий диск з біткоїнами: що сталося

Британець, який накопичив статки в біткоїнах, зараз судиться зі своєю місцевою радою, намагаючись повернути їх назад після того, як випадково викинув жорсткий диск, на якому зберігав їх понад 10 років тому.

Про це повідомляє LADbible.

39-річний Джеймс Гавеллс постане перед судом пізніше цього року, оскільки він вважає, що "точно визначив" місце, де знаходиться його загублений сміттєвий пакет зі статком у криптовалюті, і хоче повернути його назад.

Він випадково поклав жорсткий диск з купою біткоїнів до чорного сміттєвого пакета під час прибирання в офісі, а його партнерка прийняла його за мішок для сміття і віднесла його на смітник, де він відтоді і лежить.

Швидко усвідомивши свою помилку, Джеймс неодноразово звертався до міської ради Ньюпорта з проханням відкопати свій жорсткий диск зі звалища, куди він був викинутий, але йому неодноразово відмовляли.

Тепер він подав судовий наказ на суму 495 314 800 фунтів стерлінгів (понад 26 мільярдів гривень), щоб забрати жорсткий диск зі звалища, і його підтримала група заможних інвесторів.

Джеймс каже, що на жорсткому диску було близько 8 000 біткоїнів, і відтоді, як їх випадково викинули, вартість криптовалюти стрімко зросла.

На момент написання статті один біткоїн коштує близько 67 000 доларів, тож якщо вміст жорсткого диска залишиться неушкодженим, його вартість становитиме близько 536 мільйонів доларів.

Біткон

Його юридична команда подала позов до суду, і справа має розглядатися в суді в грудні.

39-річний чоловік навіть найняв колишнього керівника сміттєзвалища, щоб той допоміг йому відстежити, де саме знаходиться жорсткий диск, і тепер він упевнений, що він в секції "Cell 2 – Area 2" на полігоні Docksway в Ньюпорті.

Він сказав: "Що є, те є. Я міг би провести решту свого життя, працюючи з дев'ятої до п'ятої і думаючи про це щодня. Я міг би з таким же успіхом витратити свій час, намагаючись повернути цей простий шматок металу. Поки суд не скаже мені, що "НІ" означає "НІ", я продовжуватиму працювати. Очевидно, що мої фінанси зараз не в найкращому становищі. Я зосереджую всі свої поточні зусилля і ресурси, зокрема гроші, на проєкті відновлення. Поки що я намагаюся вистояти. Але юридичні зусилля покриті. Ми готові дійти до апеляційного суду, до Верховного суду. У справі такого масштабу я розраховую пройти повну дистанцію. Я не дуже хотів йти до суду, але це останній шанс".

Джеймс Гавеллс / Фото: Wales News Service

Представник міської ради Ньюпорта пояснив, що вони не можуть дозволити Джеймсу розкопати місце через вплив на навколишнє середовище, і що вони "рішуче протистоять" його "фундаментально слабкій заяві".

Вони сказали: "Рада неодноразово повідомляла пану Гавеллсу, що розкопки неможливі за нашим екологічним дозволом і що роботи такого характеру матимуть величезний негативний вплив на навколишнє середовище. Рада є єдиним органом, уповноваженим проводити роботи на цій ділянці. Рада дотримується суворого режиму моніторингу та звітності за всіма екологічними параметрами, про які ми часто звітуємо регулятору. Як і в інших органах, що займаються утилізацією відходів, час від часу трапляються перевищення деяких рівнів, які реєструються у звітах про дотримання норм, що подаються до Департаменту природних ресурсів Вельсу. Наш режим моніторингу та звітності не пов'язаний із заявою пана Гавеллса, і ми вважаємо, що згадка про неї є нічим іншим, як спробою відвернути увагу від фундаментально слабкої заяви, якій ми рішуче протистоїмо. Вкотре реагування на безпідставні претензії пана Гавеллса коштує раді та платникам податків Ньюпорта часу та грошей, які можна було б краще витратити на надання послуг".

Нагадаємо, батько сімох дітей, який заробляє лише 160 грн на день, знайшов діамант, що коштує мільйони. Тепер він зможе віддати усі свої борги та забезпечити сім'ю.

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