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Чоловік супершвидко одягнув 10 пар трусів і потрапив до Книги рекордів Гіннеса – відео

Чоловік супершвидко одягнув 10 пар трусів і потрапив до Книги рекордів Гіннеса – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
554
Час на прочитання
1 хв
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Чоловік супершвидко одягнув 10 пар трусів і потрапив до Книги рекордів Гіннеса – відео

Ніколас Меннінг / Фото: guinnessworldrecords.com

Йому знадобилося пів року тренувань.

Австралієць побив незвичайний світовий рекорд – найшвидше одягнув 10 пар трусів.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Ніколас Меннінг із Брісбена сказав, що завжди хотів стати рекордсменом, і врешті-решт зупинився на спробі завоювати титул у одяганні спідньої білизни.

Меннінг сказав, що йому знадобилося шість місяців практики. За цей час він розробляв та вдосконалював свою техніку.

Він успішно побив рекорд із часом 13,03 секунди.

Нагадаємо, піца з 1001 сортом сиру побила світовий рекорд. Вона містить 940 французьких сирів і 61 сир з інших частин світу.

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Дата публікації
Перегляди
554
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