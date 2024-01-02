Чоловік супершвидко одягнув 10 пар трусів і потрапив до Книги рекордів Гіннеса – відео

Австралієць побив незвичайний світовий рекорд – найшвидше одягнув 10 пар трусів.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Ніколас Меннінг із Брісбена сказав, що завжди хотів стати рекордсменом, і врешті-решт зупинився на спробі завоювати титул у одяганні спідньої білизни.

Меннінг сказав, що йому знадобилося шість місяців практики. За цей час він розробляв та вдосконалював свою техніку.

Він успішно побив рекорд із часом 13,03 секунди.

Нагадаємо, піца з 1001 сортом сиру побила світовий рекорд. Вона містить 940 французьких сирів і 61 сир з інших частин світу.

Читайте також: