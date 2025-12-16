ТСН у соціальних мережах

Чоловік та дружина вдруге виграли у лотерею понад 1 млн євро: вони розповіли секрет успіху

Пара розповіла, як їм вдалось знову виграти та як змінилось їхнє життя.

Пара з Британії вдруге виграла у лотерею

Пара з Британії вдруге виграла у лотерею / © Pixabay

У Великій Британії подружжя вдруге виграло у лотерею 1 млн фунтів стерлінгів (понад 1 млн євро). Це сталось після того, як 7 років тому вони вже вигравали таку суму.

Про це пише mirror.co.uk.

Щаслива пара святкує своє власне різдвяне диво після виграшу 1 мільйона фунтів стерлінгів у Національній лотереї — через сім років після виграшу 1 мільйона фунтів стерлінгів в EuroMillions.

49-річний кур’єр Річард Девіс і його 43-річна дружина Фей Стівенсон-Девіс, лікарка в галузі психічного здоров’я, забезпечили собі другий виграш у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів, вгадавши п’ять основних чисел і бонусний бал у лотереї Lotto 26 листопада.

«Ми знали, що шанси на те, що це повториться, були надзвичайно низькими, але ми є доказом того, що якщо вірити, все можливо», — сказали вони.

Незважаючи на це диво, Річард і Фей кажуть, що їхнє життя продовжуватиметься як і раніше, навіть під час свят. Річард продовжуватиме працювати сім днів на тиждень, щоб усі отримали свої різдвяні посилки вчасно, а Фей надаватиме підтримку своїм клієнтам у сфері психічного здоров'я протягом святкового періоду, включаючи Різдво.

Пара розповіла, як змінилось їхнє життя після першого виграшу:

Фей сказала: «Ця перша перемога означала, що я покинула роботу медсестри з психічного здоров'я і змогла повернутися до університету, де отримала другий диплом з консультування та терапевтичної практики. Зараз я маю власну практику, а також надаю консультаційні послуги місцевим організаціям, зокрема благодійній організації Brecon & District Mind та фонду DPJ Foundation. Я щодня відчуваю себе щасливою, що можу робити щось настільки значуще завдяки тій першій удачі, і я не збираюся покидати своїх клієнтів після другої».

Річард, який раніше працював перукарем, додав: «Через деякий час я зміг залишити перукарську справу, я займався цим з моменту закінчення школи. Я відклав ножиці, погодившись допомогти другові з кур'єрською роботою на кілька днів, це було два роки тому, а зараз я працюю сім днів на тиждень і дуже цим задоволений. Всі питають, що ми будемо робити в майбутньому, але на даний момент ми справді не маємо жодного уявлення».

Нагадаємо, чоловік виграв у лотерею 167 млн доларів і наступного дня потрапив до в’язниці.

