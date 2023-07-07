Чоловік та його собаки дивом втекли від ведмедя, який зайшов на подвір'я – відео

Камера спостереження пари з Нью-Джерсі, США, зафіксувала напружений момент, коли їхнім собакам вдалося врятуватися від чорного ведмедя, увірвавшись у двері.

Джозеф Даміані сказав WCBS-TV, що чув, як зовні гавкають його собаки, тому він пішов на задній ґанок, щоб розібратися.

"Я чую багато "гав-гав-гав". Собаки пролітають просто повз мене, а потім я бачу ведмедя", - пригадав він.

Чоловік додав, що собаки проникли всередину, залишивши його спостерігати зовні, як ведмідь намагався увірватися до будинку.

Кохана Даміані спробувала замкнути двері, але через поштовх ведмедя вона щосили намагалася втримати двері зачиненими.

"Я просто намагалася замкнути двері, але не змогла, бо там був повідець. Так що я боролася з ведмедем. Ведмідь штовхав двері туди, я штовхала двері назад", - сказала Ширлі Перлінськи.

Дівчина, яка розмістила запис інциденту у Facebook, сказала, що знала, що Даміані все ще був зовні з ведмедем.

"Це мій хлопець, і я його дуже кохаю, але я не могла пустити ведмедя у свій дім", - сказала вона.

Даміані встиг оббігти будинок і увійти через головні двері.

Нагадаємо, під час відпочинку у Коста-Риці пара заплатила за поїздку на таксі 30 тисяч доларів замість 55. Як так сталося.

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