Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Цікaвинки
213
2 хв

Зібрав валізу, а взутися забув: турист у капцях розсмішив усю Мережу

Кумедна помилка туриста з США підірвала Мережу.

Руслана Сивак
Турист у капцях

Турист у капцях / © Reddit

Турист зі США, який вирушав у кількатижневу подорож Європою, зробив неймовірно курйозне відкриття вже в аеропорту. Сівши в зоні очікування, чоловік із жахом усвідомив, що забув удома своє вуличне взуття і прибув на рейс у звичайних домашніх капцях.

Своєю кумедною помилкою він поділився на платформі Reddit.

У Мережі його пост швидко став вірусним, набравши понад 62 тисячі реакцій за добу.

«Дорогою до Європи на три тижні, я зрозумів в аеропорту — я забув удома одягнути взуття!» — іронічно підписав американець світлину, на якій видно його ноги у чорних гумових капцях.

Хоча точне місце зйомки невідоме (користувачі припускають, що це міг бути аеропорт Сент-Луїса або Філадельфії), ця ситуація викликала хвилю співчуття та гумору в коментарях.

Користувачі ділилися схожими історіями та жартами:

  • «Я теж колись прилетів із Бразилії в Англію в шльопанцях посеред зими. Температура — нуль, а я у футболці.»

  • «В Європі, до речі, взуття не продають. Ти влип.»

  • «Пощастило! В аеропорту продають взуття — лише вчетверо дорожче.»

  • «Ну що ж, зате у тебе є капці.»

Нагадаємо, польська мандрівниця Вікторія Гузенда стала героїнею вірусного відео після того, як Google Maps проклав їй зрадливий маршрут у Венеції. Застосунок «повів» туристку сходами просто до каналу, що обернулось для дівчини неприємною несподіванкою.

24-річна Елла Сімс переїхала у свій новий будинок 15 вересня. Вже через тиждень, обстежуючи підлогу біля вхідних дверей, вона натрапила на те, чого не могла передбачити — калюжу води під підлогою.

213
