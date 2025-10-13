- Дата публікації
Зібрав валізу, а взутися забув: турист у капцях розсмішив усю Мережу
Кумедна помилка туриста з США підірвала Мережу.
Турист зі США, який вирушав у кількатижневу подорож Європою, зробив неймовірно курйозне відкриття вже в аеропорту. Сівши в зоні очікування, чоловік із жахом усвідомив, що забув удома своє вуличне взуття і прибув на рейс у звичайних домашніх капцях.
Своєю кумедною помилкою він поділився на платформі Reddit.
У Мережі його пост швидко став вірусним, набравши понад 62 тисячі реакцій за добу.
«Дорогою до Європи на три тижні, я зрозумів в аеропорту — я забув удома одягнути взуття!» — іронічно підписав американець світлину, на якій видно його ноги у чорних гумових капцях.
Хоча точне місце зйомки невідоме (користувачі припускають, що це міг бути аеропорт Сент-Луїса або Філадельфії), ця ситуація викликала хвилю співчуття та гумору в коментарях.
Користувачі ділилися схожими історіями та жартами:
«Я теж колись прилетів із Бразилії в Англію в шльопанцях посеред зими. Температура — нуль, а я у футболці.»
«В Європі, до речі, взуття не продають. Ти влип.»
«Пощастило! В аеропорту продають взуття — лише вчетверо дорожче.»
«Ну що ж, зате у тебе є капці.»
