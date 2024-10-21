Чоловік таємно прокрадався до будинку сусідів, щоб понюхати їхнє взуття: чим це закінчилося

У Греції чоловік вночі прокрадався до будинків своїх сусідів і нюхав їхнє взуття.

Про це пише New York Post.

28-річний нюхач, який заявив суду в Салоніках, що не може пояснити свій фетиш на взуття, отримав умовний термін і був зобов'язаний пройти курс терапії.

Він також пояснив, що його незвичний вчинок спричинив у нього багато збентеження - і він не мав наміру заподіяти комусь шкоду або порушити закон.

Сусіди засвідчили, що він ніколи не проявляв жодних ознак ворожої поведінки.

Злочинець був заарештований в місті Сіндос, вранці 8 жовтня. Сусід, який залишив взуття своєї сім'ї біля будинку, щоб вони могли провітритися, виявив чоловіка, який його обнюхував.

Це був не перший випадок, коли його спіймали на місці злочину. За останні пів року сталося три подібні інциденти, хоча сусіди просили родину чоловіка втрутитися і змусити його припинити обнюхувати їхнє взуття.

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