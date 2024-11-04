Чоловік таємно від дружини скористався послугою сурогатної матері: чим це закінчилося

Одного дня дружина повернулася з роботи і побачила вдома незнайому жінку з немовлям на руках.

Жінка з Китаю розповіла, як її чоловік вдався до таємного сурогатного материнства, щоб отримати дитину, оскільки 29-річна дочка подружжя відмовилася подарувати йому онука.

Про це пише SCMP.

53-річна жінка на прізвище Го розповіла, що одного дня у вересні 2022 року, повернувшись з роботи, вона побачила у своєму будинку незнайому жінку, яка тримала на руках немовля. Незнайомка сказала Го, що дитина належить їй і її чоловікові, а вона найнята як покоївка. Пізніше шокована Го дізналася, що дитина була народжена за допомогою сурогатного материнства після того, як її чоловік заплатив агентству. Дитину виношувала студентка університету.

Го і її чоловік, які живуть в місті Іян, провінція Хунань, мають одну дочку – єдину дитину, яка сказала їм, що не хоче виходити заміж і мати дітей.

"Мій чоловік сказав: "Твій вибір означає, що я ніколи не стану дідусем. Який сенс виховувати тебе? Якщо у тебе немає дитини, це означає, що ти не проявляєш повагу, згідно з китайською традиційною культурою", - розповідає Го.

Чоловік, вік якого не був вказаний, сказав, що оскільки дівчинка була такою милою і здоровою, наступного разу він, можливо, звернеться до інституту сурогатного материнства з проханням про хлопчика.

"Я розлютилася. Я збираюся розлучитися з ним", - сказала Го.

Чоловік вкрав посвідчення особи дружини, щоб отримати свідоцтво про народження дитини, в якому зазначено, що він є її батьком, а Го – матір'ю.

Дочка Го, на прізвище Гао, каже, що її батько абсолютно не в змозі самостійно виховувати немовля. Вона боїться, що після розлучення батьків вона залишиться з юридичним обов'язком виховувати дитину.

"Як це смішно", - сказала Гао.

Сурогатне материнство в Китаї є незаконним. 2023 року влада видала директиву про боротьбу з цією діяльністю. Ця історія спричинила бурхливе обговорення в соціальних мережах: "Я за те, щоб сурогатне материнство було незаконним. Інакше жінок просто використовуватимуть як матки", "Можливо, в майбутньому парам, які зустрічаються, потрібно буде перевіряти свої ДНК, щоб переконатися, що вони є рідними братами і сестрами".

Нагадаємо, новоспечена дружина хоче анулювати шлюб через поведінку чоловіка під час весілля. Вона дійшла такої думки через тиждень після свята.

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