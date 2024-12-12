Чоловік хотів продати квартиру і тимчасово "став жінкою": як його викрили

У Польщі 68-річний чоловік, видаючи себе за працівника поліції та пред'явивши підроблене посвідчення, уклав договір оренди квартири. Через місяць, використовуючи підроблене посвідчення і переодягнувшись жінкою, він намагався продати нерухомість, яка йому не належала. За цю зухвалу аферу йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це пише польське видання onet.pl.

Співробітники поліції Познань-Північ затримали 68-річного чоловіка. Шахрай, який раніше винаймав квартиру, під виглядом співробітника поліції і пред'явивши фальшиве посвідчення, намагався продати нерухомість, розмістивши оголошення на відомому у Польщі порталі. З цією метою він вирішив "бути схожим" на власницю нерухомості та вдавав із себе жінку. Така поведінка викликала занепокоєння у агента з нерухомості, який, поспілкувавшись із сусідами, зв'язався зі справжнім власником.

Правоохоронці затримали чоловіка в Зеленій Гурі, де він переховувався. У його квартирі були знайдені підроблені документи, фотографії, поліцейське посвідчення, а також перуки та жіночий одяг. Співробітники поліції також вилучили мобільні телефони та готівку.

Чоловіка арештували, йому загрожує жо 15 років позбавлення волі.

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