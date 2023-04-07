Чоловік тримав хвору дружину на ланцюгу: вона народила йому 8 дітей

Хвора на шизофренію жінка стала жертвою торгівців людьми, її "чоловік" не водив її до лікарів, але змушував вагітніти.

У січні минулого року китайський відеоблогер виявив у селі в провінції Сюйчжоу 40-річну жінку Сяохуамей, яка жила у сараї з ґрунтовою підлогою біля будинку із залізним ланцюгом на шиї.

Як повідомляє ВВС, опубліковане відео шокувало країну та стало причиною кримінального провадження проти її чоловіка Донг Чжіміня.

Блогер припустив, що жінка стала жертвою торгівлі людьми, оскільки Сяохуамей виглядала "ошелешеною" та психічно недієздатною. За його інформацією, вона народила своєму чоловікові вісім дітей.

Місцева влада спершу відкидала звинувачення у торгівлі людьми, стверджуючи, що у пари було законне свідоцтво про шлюб. Донг Чжіміня стверджував, що прикував Сяохуамей через те, що вона хворіла на шизофренію та була схильна до насильницьких дій.

Цього тижня на суді з’ясувалися невідомі обставини цієї справи.

Як виявилося, Сяохуамей у підлітковому віці викрали з її рідної провінції Юньнань та продали фермеру в провінції Дунхай за 5000 юанів - приблизно 360 600 доларів на той час.

Через рік її знову продали іншим торговцям людьми - подружжю, яке організувало її продаж батькові Донг Чжіміня. Коли Сяохуамей потрапила до свого “чоловіка”, то могла піклуватися про себе та спілкуватися з іншими. Після народження третьої дитини у неї дійсно загострилася шизофренія.

Донг у 2017 році переселив її з родинного будинку до сараю на вулиці, де тримав зв'язаною мотузками та ланцюгами. У сараї не було води, електрики та світла, і жінці часто не давали їсти. Він ніколи не возив свою дружину до лікарів, коли вона хворіла, і неодноразово змушував її вагітніти, попри її стан.

За тортури, знущання та утримання в полоні постраждалої жінки Донг Чжіміня ув'язнили на дев'ять років.

Сяохуамей після того, як про її випадок стало відомо, забрали з села та доставили до медичного закладу, де вона залишається й досі.

Нагадаємо, американець Джеймс Паррільйо викрав жінку, яка на самоті подорожувала Сполученими Штатами. Він силоміць утримував її протягом року, проте їй вдалося втекти.

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