Чоловік три години боровся з рибою, аби її дістати: вага приголомшила рибалок (фото)

31-річний Маркус Ростад поруч зі своїм уловом / © Jam Press

У Норвегії рибалка Маркус Ростад спіймав на вудку гігантського атлантичного блакитного тунця вагою близько 280 кг. Боротьба з рибою тривала майже три години, і, за словами чоловіка, емоції від цього дня він запам’ятає на все життя.

Про це пише What’s The Jam.

31-річний Маркус, який разом з батьком рибалив біля узбережжя Молей, зізнається, що очікував спокійного дня, але отримав справжню пригоду. Як тільки тунець клюнув, волосінь швидко розмоталася на кілька сотень метрів. Чоловікові довелося докласти чимало зусиль, щоб утримати вудку. Риба навіть зайшла під човен, що змусило рибалок діяти особливо обережно.

Зрештою, гігантський улов вдалося підняти на борт. Маркус продав рибу суші-ресторанам за 2241 фунт стерлінгів (приблизно 125 тисяч гривень). Він зазначив, що це його особистий рекорд, хоча для цього виду тунця така вага — не рідкість.

Маркус Ростад спіймав на вудку гігантського атлантичного блакитного тунця. / © Jam Press

Після успішного улову Маркус несподівано пожартував, що тепер хотів би «спіймати не тільки рибу, а й любов».

«Дехто радив мені вказати сімейний стан, і я подумав — а чому б і ні? Було б чудово зустріти милу і добру людину, яка так само любить риболовлю, як і я», — зізнався він.

Він зізнався, що хотів би зустріти добру людину, яка розділить його пристрасть до риболовлі, оскільки іноді почувається самотнім.

Нагадаємо, британцеві Гарі Ньюмену під час риболовлі в Конго вдалося спіймати справді унікальну здобич — величезну тигрову рибу, яка має репутацію небезпечного хижака. Такі риби здатні нападати навіть на невеликих крокодилів.

Арапаїма — одна з найбільших прісноводних риб у світі, яка мешкає в басейні річки Амазонки на території Бразилії, Гайани та Перу. За словами місцевих жителів, цей гігант може досягати 4 метрів у довжину та важити до 200 кілограмів. Через надмірний вилов у дикій природі тепер частіше трапляються екземпляри завдовжки 2–2,5 метра.

У водах Атлантики рибалці Бредлі Мислінскі пощастило впіймати справді унікальну істоту — яскраво-синього лобстера. Ця знахідка неймовірно рідкісна, оскільки, за оцінками вчених, подібна генетична аномалія трапляється лише в одного з двох мільйонів лобстерів.