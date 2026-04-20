Чоловік три роки тримав тіло матері в морозильній камері заради пенсії
Чоловік визнав себе винним у перешкоджанні «законному та гідному» похованню своєї матері.
У Британії 60-річний Крістофер Філліпс зберігав тіло своєї матерів морозильній камері після її смерті у 2023 році. Весь цей час він користувався її пенсією, отримавши доступ до банківського рахунку.
Про це повідомляє видання Metro.
Мешканця приморського містечка Порткол в Уельсі заарештували після того, як у лютому цього року до будинку, який він ділив зі своєю матір’ю, викликали поліцію.
До поліції звернувся сімейний лікар, який висловив занепокоєння, оскільки давно не отримував звісток від пані Філліпс, якій в березні цього року мало б виповнитися 90 років. Під час оглядин будинку поліцейськими її тіло було знайдено в морозильній камері.
Філліпс постав перед судом, де визнав себе винним у перешкоджанні гідному та законному похованню своєї літньої матері та у двох випадках шахрайства, пов’язаного з доступом до її рахунків та привласненням її пенсії.
Його звинуватили у перешкоджанні похованню між 2 жовтня 2022 року та 16 лютого 2026 року, хоча пізніше суд встановив, що пані Філліпс померла у 2023 році.
Про причину смерті пенсіонерки не повідомляється. На суді було повідомлено, що кримінальні розслідування з цього приводу тривають.
Банківські виписки підтверджують, що Крістофер Філліпс продовжував знімати гроші з рахунку своєї матері після її смерті та фактично жив на них.
Його взяли під варту до винесення вироку в червні.
