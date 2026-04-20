Чоловік три роки тримав тіло матері в морозильній камері заради пенсії

Морозильна камера / © Getty Images

Реклама

У Британії 60-річний Крістофер Філліпс зберігав тіло своєї матерів морозильній камері після її смерті у 2023 році. Весь цей час він користувався її пенсією, отримавши доступ до банківського рахунку.

Про це повідомляє видання Metro.

Мешканця приморського містечка Порткол в Уельсі заарештували після того, як у лютому цього року до будинку, який він ділив зі своєю матір’ю, викликали поліцію.

Реклама

До поліції звернувся сімейний лікар, який висловив занепокоєння, оскільки давно не отримував звісток від пані Філліпс, якій в березні цього року мало б виповнитися 90 років. Під час оглядин будинку поліцейськими її тіло було знайдено в морозильній камері.

Філліпс постав перед судом, де визнав себе винним у перешкоджанні гідному та законному похованню своєї літньої матері та у двох випадках шахрайства, пов’язаного з доступом до її рахунків та привласненням її пенсії.

Його звинуватили у перешкоджанні похованню між 2 жовтня 2022 року та 16 лютого 2026 року, хоча пізніше суд встановив, що пані Філліпс померла у 2023 році.

Про причину смерті пенсіонерки не повідомляється. На суді було повідомлено, що кримінальні розслідування з цього приводу тривають.

Реклама

Банківські виписки підтверджують, що Крістофер Філліпс продовжував знімати гроші з рахунку своєї матері після її смерті та фактично жив на них.

Його взяли під варту до винесення вироку в червні.

