Чоловік тричі помирав: що він бачив і як це змінило його життя

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Колишній морський піхотинець США, якого вважали мертвим протягом 28 хвилин після удару блискавки, розповів, що він бачив, коли «залишив своє тіло» на Землі.

Експерти кажуть, що ймовірність бути враженим блискавкою протягом року становить менше одного на мільйон. Але 1975 року Денніон Брінклі, успішний бізнесмен, спортсмен і ветеран, зазнав удару.

Брінклі тримав телефон біля вуха, коли блискавка вдарила в громовідвід, пролетіла телефонною лінією і влучила у його тіло.

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Згадуючи цей інцидент, він сказав 8 News Now: «Блискавка влучила мені в потилицю над вухом, пройшла хребтом. Вона приварила цвяхи підборів моїх черевиків до підлоги. Мене підкинуло в повітря, я бачу стелю, вона кидає мене назад, вогняна куля проходить через кімнату і засліплює мене. Я палаю. Я у вогні. Я паралізований».

Брінклі згадував, що покинув своє тіло, і лише через 28 хвилин повернувся до нього — після того, як його вже відвезли до моргу.

Однак на цьому його життя не зупинилося, і відтоді він розповідає про свій досвід, щоб запропонувати розуміння того, «що відбувається, коли ти помираєш».

За словами Денніона, він відчував, що летить разом із машиною швидкої допомоги, яка везла його тіло до лікарні, і спостерігав згори, як лікарі оголосили його мертвим.

Він вважає, що його свідомість пройшла через те, що він описав як тунель, де він зустрівся з духовною істотою світла в «кришталевому місті».

Потім Брінклі став свідком відтворення всього свого життя в «360-градусній панорамі».

«Ти дивишся на це з точки зору другої особи», — стверджував Денніон в інтерв’ю на YouTube-каналі T&H — Afterlife.

Денніон Брінклі / © скриншот з відео

Потім Брінклі розповів, що істота запитала його: «У житті, яке ви щойно переглянули, яку різницю зробили ви і Бог?».

Хоча багато людей можуть скептично поставитися до розповіді Брінклі, він мав можливість підтвердити свій досвід зі смертю, коли пережив не один, а ще два інших передсмертних досвіди.

Другий досвід Брінклі пережив 1989 року, коли йому робили операцію на відкритому серці. Під час цього випадку Брінклі згадував, що «возз’єднався зі своїми ангельськими наставниками», і сказав, що навчився «використовувати свої нові психічні і духовні дари, щоб допомагати тим, хто вмирає і зневірений».

Його третій досвід на межі життя і смерті стався, коли йому робили операцію на мозку.

Намагаючись поділитися своєю історією, Брінклі написав книжку під назвою Saved by the Light, і він рішуче виступає проти критиків, які не вірять у деталі.

«Коли ти дізнаєшся, що ти не вмираєш, коли ти дізнаєшся, що ти духовна істота, що ти не потрапиш до пекла, цього достатньо, щоб надихнути тебе на зміни», — сказав він в інтерв’ю для 8 News Now.

Брінклі почав діяти, ставши волонтером госпісу і пропонуючи консультації невиліковно хворим пацієнтам, зокрема, своїм колегам-ветеранам.

Нагадаємо, жінка пережила позатілесний досвід під час клінічної смерті та розповіла, що бачила.