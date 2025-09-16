Чоловік тиждень нічого не їв: що з ним сталося після цього

Ютубер Джастін Дорфф / © скриншот з відео

Ютубер Джастін Дорфф провів експеримент, голодуючи цілий тиждень і п’ючи лише на воду. Чоловік розповів про несподівані наслідки, які змінили його тіло та свідомість.

Про це йдеться у відео на YouTube-каналі блогера.

Дорфф обрав найрадикальніший варіант дієти — він вирішив сім діб харчуватися виключно водою. Попри те, що три дні без їжі вже є серйозним випробуванням, сім здаються надлюдським завданням. Але Джастін переконаний: воно було вартим зусиль.

У своєму 11-хвилинному відео він пояснив причини такого експерименту.

«Протягом останніх двох місяців я почувався виснаженим. У мене докучливі травми, постійний стрес, я тягнусь до шкідливої їжі. Відчуваю смуток і ніби це не я. По суті, усе болить, і я вмираю», — поділився Дорфф.

Щоб переламати ситуацію, він вирішив відстежувати власний настрій, «тягу до їжі, голод і рівень енергії» під час так званого «Великого перезапуску».

Стартова вага Джастіна становила 76,2 кг, а за тиждень він схуд більш ніж на 4,5 кг.

За підсумками семи днів чоловік відзначив: знизив вагу на 4,5-5,5 кг, об’єм талії зменшився на 3 см, а потяг до фастфуду повністю зник.

Перші 20 год., за словами блогера, минули без особливих проблем.

«Мій настрій був хорошим. Жодних серйозних позивів до їжі, майже не відчував голоду, енергії вистачало. Нічого драматичного ще не відбулося», — розповів Джастін.

У цей момент організм увійшов у стан кетозу, коли для енергії спалюється жир замість глюкози. Проте вже наступного дня стало важче.

«Я почувався втомленим, з туманом у голові, нудота — класичні ознаки кетозу», — зазначив ютубер.

Третього та четвертого дня ситуація ще більше загострилася. Джастін описав їх як «фантастично важкі»:

«Я прокинувся з відчуттям порожнечі, ніби мене зсередини вичистили. Мої руки й ноги були холодними та білими».

Блогер розповів, що в цей час приймав добавки, «випив абсурдну кількість солоної води і провів годину, дивлячись у вікно». Відновитися вдалося лише частково — «лише на 60%», і чоловік почувався, «ніби рухається в уповільненому режимі».

Однак п’ятий день став переломним.

«Уперше я більше думав про те, як почуваюся, ніж про те, який вигляд маю. Я вже не тримався з останніх сил через голод і бажання перекусити. У мене з’явилося море енергії, і я з легкістю тренувався», — поділився Джастін із підписниками.

За словами ютубера, цей експеримент став для нього цінною можливістю «перезавантажити тіло, розум і дух».

Нагадаємо, раніше інший чоловік місяць не їв і пив лише воду, після чого розповів, що сталося з його організмом. За словами чоловіка, найважчими були перші 72 год., після чого «стало набагато легше». Він схуд на 15 кг, але заявив, що більше ніколи не буде так довго голодувати.