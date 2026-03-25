Чоловік, у якого чотири рази влучила блискавка, розповів про наслідки

Американець Гері Рейнольдс пережив те, що здається майже неможливим — у нього чотири рази влучала блискавка. Після цього він зізнається, що почувається «іншою людиною зсередини» через серйозні фізичні та психологічні наслідки.

Як передає Daily Star, перший удар стався ще 2007 року, коли чоловік, який працював на лісопилці, вийшов до гаража по напій. Згодом подібне повторювалося ще тричі, востаннє — 2022 року.

За світовою статистикою, щороку близько 240 тисяч людей дістають травми внаслідок удару блискавки, і приблизно 10% випадків є смертельними. Водночас ті, хто виживає, часто стикаються з довготривалими наслідками, які не завжди помітні зовні.

У коментарі для The Atlantic Гері розповів, що після першого удару місяцями не міг підвестися з ліжка через сильний біль. Він також відчував «затуманення» мозку, що ускладнювало навіть прості щоденні справи.

Він сказав: «Зовні ти маєш такий же вигляд, як і раніше, але зсередини — це ніби зовсім інша людина».

Попри те, що ймовірність повторного ураження надзвичайно мала, через 11 місяців у нього знову влучила блискавка. Того разу він прокинувся серед ночі від сильного головного болю, після чого різкий біль пронизав руку, яка миттєво почервоніла.

Через фінансові труднощі після першого інциденту він не зміг отримати належне лікування. У нього почалися запаморочення та слабкість у руках, що зробило роботу небезпечною.

Психологічний тиск також вплинув на його особисте життя — чоловік розлучився після майже 20 років шлюбу. Згодом він переїхав до Північної Кароліни, одружився вдруге та спробував почати життя заново.

Втім, 2016 року блискавка влучила в його будинок, а 2022 року — знову влучила у нього, коли він дивився телевізор разом із онуками.

Гері сказав своєму терапевту: «Це ніби вона мене шукає. Ніби це жива істота, що дихає».

Інші люди, які пережили удар блискавки, також повідомляють про незвичайні наслідки. Дехто втрачає здатність відчувати біль або температуру через пошкодження нервів. Інші стикаються з сильними психологічними розладами.

Один із постраждалих, Метт, зізнався, що став настільки параноїдальним, що спав у металевій клітці, намагаючись «захиститися» від електрики. Інша жінка, Керолайн, повідомила про проблеми з пам’яттю — вона неодноразово забувала вимкнути духовку.

Нагадаємо, торік вчені зафіксували найдовшу блискавку в історії.