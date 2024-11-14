Чоловік у костюмі ведмедя інсценував напади на авто заради страховки: чим це закінчилося – фото

Людина в костюмі ведмедя інсценувала напади на автомобілі, щоб отримати страховку.

Про це пише Daily Star.

Тепер четверо людей були заарештовані і звинувачені у страховому шахрайстві після того, як заявили, що їхні автомобілі були розгромлені "істотою". Коли заявники з Південної Каліфорнії, США, надали відео "тварини" в дії, у страховиків виникли підозри, що ведмідь – це зовсім не тварина, а людина в костюмі, яка завдала шкоди. Вони навіть викликали експерта з дикої природи, щоб підтвердити свої підозри.

Rolls-Royce Ghost 2010 року випуску був розгромлений 8 січня, коли він був припаркований біля озера Ерроухед в горах Сан-Бернардіно на північний схід від Лос-Анджелеса, повідомляє Каліфорнійський департамент страхування.

Група намагалася замилити очі страховій компанії, надавши відеодокази, на яких нібито зафіксовано, як тварина вдирається до розкішного автомобіля.

Чоловік у костюмі ведмедя інсценував напади на авто / Фото: CA Dept of Insurance

Однак, пильні слідчі помітили фальшиву лапу при більш детальному вивченні відеозапису. "Після подальшого вивчення відеозапису слідство встановило, що ведмідь насправді був людиною в костюмі ведмедя", - повідомили у відомстві.

Зухвалі заявники пошкодили ще два автомобілі високого класу – Mercedes G63 AMG 2015 року випуску та Mercedes E350 2022 року випуску, зробивши ще більше відео за участю пухнастого мародера.

26-річний Рубен Тамразян, 39-річний Арарат Чіркінян, 32-річний Вахе Мурадханян та і 39-річна Альфія Цукерман були затримані за звинуваченнями у страховому шахрайстві і змові, повідомляє департамент.

Представник окружної прокуратури округу Сан-Бернардіно повідомив, що чотирьом заарештованим були висунуті звинувачення.

Чоловік у костюмі ведмедя інсценував напади на авто / Фото: CA Dept of Insurance

Афера коштувала страховим компаніям 141 839 доларів, повідомляє департамент.

У помешканні підозрюваних правоохоронці виявили костюм ведмедя з коричневим хутром, ведмежою головою, лапами та металевими ручними інструментами, призначеними для імітації слідів від кігтів.

Чоловік у костюмі ведмедя інсценував напади на авто / Фото: CA Dept of Insurance

Нагадаємо, лось проник до гаража компанії та розтоптав три BMW. Звір покинув гараж за власним бажанням.

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