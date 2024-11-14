Чоловік у костюмі ведмедя інсценував напади на авто заради страховки: чим це закінчилося – фото

Афера коштувала страховим компаніям 141 839 доларів.
Людина в костюмі ведмедя інсценувала напади на автомобілі, щоб отримати страховку.
Про це пише Daily Star.
Тепер четверо людей були заарештовані і звинувачені у страховому шахрайстві після того, як заявили, що їхні автомобілі були розгромлені "істотою". Коли заявники з Південної Каліфорнії, США, надали відео "тварини" в дії, у страховиків виникли підозри, що ведмідь – це зовсім не тварина, а людина в костюмі, яка завдала шкоди. Вони навіть викликали експерта з дикої природи, щоб підтвердити свої підозри.
Rolls-Royce Ghost 2010 року випуску був розгромлений 8 січня, коли він був припаркований біля озера Ерроухед в горах Сан-Бернардіно на північний схід від Лос-Анджелеса, повідомляє Каліфорнійський департамент страхування.
Група намагалася замилити очі страховій компанії, надавши відеодокази, на яких нібито зафіксовано, як тварина вдирається до розкішного автомобіля.
Однак, пильні слідчі помітили фальшиву лапу при більш детальному вивченні відеозапису. "Після подальшого вивчення відеозапису слідство встановило, що ведмідь насправді був людиною в костюмі ведмедя", - повідомили у відомстві.
Зухвалі заявники пошкодили ще два автомобілі високого класу – Mercedes G63 AMG 2015 року випуску та Mercedes E350 2022 року випуску, зробивши ще більше відео за участю пухнастого мародера.
26-річний Рубен Тамразян, 39-річний Арарат Чіркінян, 32-річний Вахе Мурадханян та і 39-річна Альфія Цукерман були затримані за звинуваченнями у страховому шахрайстві і змові, повідомляє департамент.
Представник окружної прокуратури округу Сан-Бернардіно повідомив, що чотирьом заарештованим були висунуті звинувачення.
Афера коштувала страховим компаніям 141 839 доларів, повідомляє департамент.
У помешканні підозрюваних правоохоронці виявили костюм ведмедя з коричневим хутром, ведмежою головою, лапами та металевими ручними інструментами, призначеними для імітації слідів від кігтів.
Нагадаємо, лось проник до гаража компанії та розтоптав три BMW. Звір покинув гараж за власним бажанням.
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