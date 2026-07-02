ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

Чоловік у липні пішов до лісу та назбирав кілька кошиків грибів: він шокував "уловом" (фото)

Поляк розповів, що він 1 липня пішов до лісу і назбирав там два кошики різних грибів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Лисички

Лисички / © Pixabay

У Польщі чоловік 1 липня пішов до лісу та назбирав кілька кошиків грибів. Він був здивований “уловом” та показав свій урожай.

Про це пише поляк на Facebook-сторінці Skarby lasu (“Скарби лісу” - ред.).

Чоловік розповів, що він 1 липня пішов до лісу і йому вдалось назбирати повні кошики грибів.

«Щось неймовірне. 1 липня 2026 року — грибне ельдорадо у Великопольщі. Два повні кошики сітчастих боровиків, а також лисички та голуб’яки», - зауважив блогер.

Відео набрало понад 360 тис. переглядів. Хоча частина інтернет-користувачів ставиться до нього скептично і звертає увагу на посуху в багатьох регіонах Польщі, інші ж стверджують, що на початку липня можуть з’явитися перші великі грибні врожаї — особливо там, де пройшли опади.

Гриби, які збирають у Польщі. Фото: Facebook-сторінка Skarby lasu

Гриби, які збирають у Польщі. Фото: Facebook-сторінка Skarby lasu

Нагадаємо, у лісах почали масово з’являтися сітчасті боровики, які багато грибників і гурманів вважають одними з найкращих їстівних грибів. Цей вид є близьким родичем білого гриба, однак має кілька характерних ознак.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
227
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie