Чоловік у липні пішов до лісу та назбирав кілька кошиків грибів: він шокував "уловом" (фото)

Лисички / © Pixabay

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У Польщі чоловік 1 липня пішов до лісу та назбирав кілька кошиків грибів. Він був здивований “уловом” та показав свій урожай.

Про це пише поляк на Facebook-сторінці Skarby lasu (“Скарби лісу” - ред.).

Чоловік розповів, що він 1 липня пішов до лісу і йому вдалось назбирати повні кошики грибів.

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«Щось неймовірне. 1 липня 2026 року — грибне ельдорадо у Великопольщі. Два повні кошики сітчастих боровиків, а також лисички та голуб’яки», - зауважив блогер.

Відео набрало понад 360 тис. переглядів. Хоча частина інтернет-користувачів ставиться до нього скептично і звертає увагу на посуху в багатьох регіонах Польщі, інші ж стверджують, що на початку липня можуть з’явитися перші великі грибні врожаї — особливо там, де пройшли опади.

Гриби, які збирають у Польщі. Фото: Facebook-сторінка Skarby lasu

Нагадаємо, у лісах почали масово з’являтися сітчасті боровики, які багато грибників і гурманів вважають одними з найкращих їстівних грибів. Цей вид є близьким родичем білого гриба, однак має кілька характерних ознак.

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