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Чоловік у липні пішов до лісу та назбирав кілька кошиків грибів: він шокував "уловом" (фото)
Поляк розповів, що він 1 липня пішов до лісу і назбирав там два кошики різних грибів.
У Польщі чоловік 1 липня пішов до лісу та назбирав кілька кошиків грибів. Він був здивований “уловом” та показав свій урожай.
Про це пише поляк на Facebook-сторінці Skarby lasu (“Скарби лісу” - ред.).
Чоловік розповів, що він 1 липня пішов до лісу і йому вдалось назбирати повні кошики грибів.
«Щось неймовірне. 1 липня 2026 року — грибне ельдорадо у Великопольщі. Два повні кошики сітчастих боровиків, а також лисички та голуб’яки», - зауважив блогер.
Відео набрало понад 360 тис. переглядів. Хоча частина інтернет-користувачів ставиться до нього скептично і звертає увагу на посуху в багатьох регіонах Польщі, інші ж стверджують, що на початку липня можуть з’явитися перші великі грибні врожаї — особливо там, де пройшли опади.
Нагадаємо, у лісах почали масово з’являтися сітчасті боровики, які багато грибників і гурманів вважають одними з найкращих їстівних грибів. Цей вид є близьким родичем білого гриба, однак має кілька характерних ознак.