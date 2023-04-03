Чоловік у магазині своїм статевим органом знищив одяг на понад 38 тис. грн: що він накоїв (фото)

Чоловік не зміг пояснити свою витівку.

У Польщі в одному 25-річний чоловік помочився просто посеред магазину. Загальна вартість знищеного одягу склала 4500 злотих (близько 38 500 грн).

Про це пише petronews.pl.

Інцидент стався у ТЦ міста Серпць у Польщі. Там 25-річний житель ґміни Гоздова прийшов до магазину з одягом та вирішив просто там справити свої природні потреби. Це зняла на відео камера спостереженні і співробітники магазину викликали поліцію.

Свідки повідомили, що чоловік мочився на одяг на вішалках. Його поведінку зафіксували камери спостереження.

Фото: польська поліція

Співробітники поліції затримали винуватця витівки. 25-річний хлопець зізнався у пошкодженні майна. Пояснити свою поведінку він не зміг. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, чоловік оголився в літаку та помочився на пасажира.

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