Чоловік у реактивному костюмі пролетів на шаленій висоті поряд із величезним літаком – відео

Це відбулося після перших у світі гонок у реактивних костюмах.

У Дубаї, ОАЕ, пілот здивував унікальним трюком, пролетівши поряд з величезним літаком Emirates A380 у реактивному костюмі.

Відповідне відео було опубліковано на платформі X Real Untold Story.

У ролику видно пілота, одягненого у найсучасніший реактивний костюм, який оснащений невеликим двигуном. Він підтримував контрольований політ з гігантським літаком.

To catch them both in same frame while multitasking pic.twitter.com/yNDqCbSXlD — Real Untold Story (@RealUntoldStory) March 9, 2024

До слова, лайнер Emirates A380 – найбільший пасажирський літак у світі.

Нагадаємо, нещодавно в ОАЕ відбулися перші у світі гонки в реактивних костюмах. Як пише CNN, восьмеро пілотів промчали дистанцією завдовжки в кілометр, маневруючи між 12 гігантськими надувними перешкодами, розташованими у воді. Чотири заїзди створили таблицю лідерів, кульмінацією якої став фінальний раунд. Кожні перегони тривали всього близько 90 секунд.

"У нас були люди, яких дискваліфікували, у нас були люди, які втрачали це, у нас був хтось, хто падав у воду – у нас був просто повний хаос, у хорошому сенсі", - сказав Річард Браунінг, головний пілот-випробувач британської компанії Gravity Industries, яку він заснував 2017 року.

Читайте провідні новини дня: