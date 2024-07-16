Чоловік у розпачі, дізнавшись велику таємницю про свою дружину: "Все тепер здається брехнею"

Чоловік розповів, як він був приголомшений і відчув нудоту після того, як натрапив на секретну теку із зображеннями на планшеті своєї дружини.

36-річний чоловік розповів на Reddit, що познайомився зі своєю дружиною Бейлі дев'ять років тому через друзів, і вони одразу зійшлися в думках. Він пригадав: "Я закохався в цю жінку по вуха, у ній було все, що я шукав. Я щойно розірвав токсичні, образливі, тривалі стосунки просто перед цим із жінкою, з якою Бейлі була знайома, але не дружила. Я заблокував її всюди і не спілкувався з нею відколи розірвав стосунки".

2021-го, після декількох років знайомства, пара одружилася, разом купила будинок і нещодавно у них народилася перша дитина. Він продовжив: "Мені дуже подобається бути батьком, це свого роду мрія. Я нарешті знайшов щасливе життя зі своєю ідеальною дружиною. Моя ідеальна дружина! До минулого понеділка".

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Вникаючи в подробиці, він пояснив, що його ноутбук зламався, тому він позичив планшет дружини, щоб виконати своє завдання. Він написав: "Її не було вдома, були лише я та дитина, але ми ніколи не питали дозволу на використання пристроїв одне одного, ми завжди були такими відкритими. Нам нема чого приховувати. Коли я відкрив Інтернет, то помітив, що в неї відкрито вкладку "інкогніто". Ніколи за мільйон років я не сподівався дізнатися, що я зробив. Моя дружина має секретний обліковий запис Google зі збереженим фотоальбомом під назвою "XX". Я натиснув на нього. Я виявив роман? Ні? У цьому альбомі Google було понад 300 фотографій (насправді 348) моєї колишньої. Жінки, з якою я був перед тим, як зустрів Бейлі. Жінки, яка мучила мене і змушувала почуватися нікчемою. В альбомі йшлося, що його було розпочато приблизно в той же час. Фотографії варіюються від знімків із сім'єю до світлин із її робочих заходів. Були навіть фотографії з її випускного альбому. Я не знаю, як Бейлі могла знайти фотографії з її шкільного випускного. Фотографії з відпустки, фотографії з роботи на документи, її фотографії в натовпі, скриншоти відео та відеозаписи з екрану. Інші люди на фотографіях будуть закреслені, або фотографію було обрізано і збільшено лише на моїй колишній".

У результаті з'ясувалося, що Бейлі моторошно наслідувала стиль колишньої дівчини, аж до її зачіски і одягу. Він розповів: "Бейлі нещодавно почала носити іншу зачіску, а моя колишня мала дуже впізнаваний тип волосся. Були також різні посилання на те, яке саме вбрання вона носила, наприклад, дуже специфічні блузки та штани, які треба було справді шукати. Вона купила конкретну пляшку для води і такі ж черевики та сандалі".

Чоловік був глибоко стривожений, усвідомивши ступінь таємної одержимості своєї партнерки його колишньою, заявивши: "По суті, моя партнерка майже десять років таємно переслідувала мою колишню настільки, що купувала такий же одяг і змінювала зачіску, а тепер я починаю розуміти, що нові інтереси Бейлі за ці роки були інтересами моєї колишньої. Бейлі перетворилася на мою колишню".

Виразивши своє відчуття зради та шоку, він додав: "Все здається брехнею. Мене вирвало, і в мене сталася панічна атака. Я глянув на нашу дочку і відчув себе відданим. Я ще не протистояв їй. Я не знаю. Я хочу втекти з нашою дочкою. Я хочу роздрукувати її фотографії, залишити їх на столі і зникнути".

Драматична історія шокувала користувачів Reddit: один із них сказав: "Свята корова. Це безперечно насторожує. Найкраще, що можна зробити — зайнятися цим зараз, щоб подивитися, що зміниться, якщо їй більше не буде кого копіювати. Повільно починайте згадувати такі речі, як: "Знаєш, ти справді когось нагадуєш", і недбало відкушуєш яблуко і йдеш".

Нагадаємо, наречений покинув наречену за декілька днів до весілля вартістю 38 тисяч доларів. Відтоді цього дня вона влаштовує собі грандіозне свято.

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