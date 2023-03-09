Чоловік у сауні заразився небезпечною хворобою і тепер отримує за це гроші

На півночі Ізраїлю 60-річний чоловік заразився небезпечною бактерією після купання в джакузі та відпочинку в сауні. Вигравши судовий позов проти власника закладу, він отримає понад 1 мільйон шекелів (майже $170 тисяч) як компенсацію.

Подробиці цього випадку повідомили в четвер, 9 березня, на юридичному сайті Psakdin.

Після відпочинку в закладі, де були 2 душі, джакузі та суха сауна, чоловік повернувся додому і відчув раптову недугу. Звернувшись до клініки, він здав аналізи, які виявили відхилення від норми. Чоловіка терміново госпіталізували.

Під час госпіталізації пацієнт пережив поліорганну недостатність. Лікарі врятували йому життя, але після цього він набув інвалідність. Навіть після тривалої реабілітації він може пересуватися лише за допомогою ходунків чи на інвалідному кріслі. Хвороба повністю позбавила його працездатності.

У чоловіка, як виявилося, була хвороба легіонерів. Цією недугою заражаються через бактерію легіонелла, яка існує у водних системах, де є умови для створення дрібних бризок у повітрі.

Проби води у закладі, де відпочивав чоловік, виявили, що в одній з душових була ця небезпечна бактерія в концентраціях, небезпечних для здоров’я.

Суд ухвалив, що власник закладу проявив недбалість і зобов'язаний відшкодувати позивачу збитки, завдані зараженням легіонелою. Він змушений виплатити йому понад 1 млн шекелів компенсації та сплатити гонорар адвоката у розмірі 245 457 шекелів.

Нагадаємо, у румунському місті Ясси 64-річна жінка звернулася за допомогою до лікарів після того, як її укусив скорпіон, якого вона принесла разом із фруктами із супермаркету.

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