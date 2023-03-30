Чоловік у себе вдома натрапив на моторошну "диявольську пастку": що він знайшов і який вигляд вона має

Власник квартири сказав, що він не уявляє, хто її туди поставив і чому.

Чоловік, роблячи у себе вдома ремонт, на підлозі своєї вітальні знайшов гігантську пентаграму. Користувачі в Мережі назвали це "диявольською пасткою". Вона була висічена на дошці у формі п'ятикутної зірки.

Про це пише Mirror.

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Власник квартири сказав, що він не уявляє, хто її туди поставив і чому.

Коментуючи знахідку, один користувач сказав: "Це диявольська пастка, я просто стежу за тим, щоб демони потрапили в неї, якщо вони переміщаються по ній. Шанувальники надприродного знають". Інший користувач жартома додав: "Вам потрібно принести в жертву козла посеред нього. Потім, коли прийде час переносити важкі меблі, диван, гардероб і шафи, то без зусиль самі попливуть до будинку, як за помахом чарівної палички".

Нагадаємо, 6-річному хлопчикові через моторошний ритуал відрізали статеві органи: подробиці.

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