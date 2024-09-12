Чоловік умить розбагатів на десятки мільйонів доларів: чому він почувається нещасним

Чоловік, який виграв десятки мільйонів у лотерею, поділився, що разом із фінансовою свободою це принесло йому великий смуток і стрес.

Про це пише Mirror.

Після виграшу він одразу ж звільнився з роботи та почав інвестувати свої мільйони. Половину виграшу він вклав у нерухомість – одну, де зараз живе зі своєю партнеркою, а іншу – в місті, де він виріс. Бажаючи поділитися своїм багатством, він подарував мамі та сестрі по два мільйони, а ще один мільйон відклав для близьких друзів, яким хоче допомогти.

Але хоча гроші принесли йому фінансову свободу, він каже, що вони "напружують його", оскільки його сім'я хоче від нього все більше і більше. Він написав на Reddit: "У нас є мільйон на нашому спільному банківському рахунку для сплати податків на майно та витрат на життя, оскільки ми звільнилися з роботи. Решта мільйонів лежить на високоприбутковому ощадному рахунку, і ми зможемо жити на відсотки до кінця життя (це скромніша сума, ніж ви думаєте), не торкаючись початкового виграшу. Ми хочемо, щоб основний виграш дістався нашим майбутнім дітям. Наш фінансовий консультант був чудовим. Проблема в тому, що моя сестра і мама думають, що ми поводимося егоїстично, бо не даємо їм більше грошей. Вони просять сімейний будинок на пляжі на додачу до тих грошей, що ми їм дали, але ми, чесно кажучи, не хочемо цього робити".

Мало того, тітки і дядьки, з якими він не спілкувався десятиліттями, почали з'являтися, почувши про його джекпот, як сніг на голову.

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Він додав: "Вони постійно просять у мене грошей, і це спричиняє у мене велике занепокоєння. Моя сім'я, здебільшого, має хорошу роботу, а моя сестра є віце-президенткою у своєму відділі у відомій технологічній компанії. Моя мама має пенсійні заощадження, що перевищують ті гроші, які я їй дав. Я просто розриваюся, і тепер я знаю, чому кажуть, що більше грошей – більше проблем. Я не хочу продовжувати почуватися банкоматом у родині. Я чув, як вони кажуть, що я скупий, і це дуже боляче. Від мене також очікують, що я платитиму за всі вечері, і це нормально. Але я не розумію, чому виграні гроші змушують людей ставитися до тебе так, а не інакше, коли хтось успадковує їх від сім'ї? Кожен відчуває, що має право на мої гроші та моєї партнерки".

У коментарях люди запропонувати свої поради. Так, один користувач сказав: "Я думаю, що два мільйони кожному – це більш ніж достатньо і, можливо, навіть занадто багато. Вам доведеться або закрити його і встановити чіткі межі, або переїхати і змінити номер. Якщо ви цього не зробите, це ніколи не припиниться".

Інший юзер додав: "Ви були переможцем лотереї, тому можете обрати, куди підуть гроші. Ви вирішили віддати кожному з них по два мільйони, що вже багато. А тепер вони вимагають від вас більше і називають вас егоїстом? Ви вже дали їм більше, ніж достатньо з доброти свого серця, і ви маєте право підвести риску".

А третя людина сказала: "Скажіть їм, що якщо вони хочуть сімейний будинок на пляжі, вони можуть купити його за гроші, які ви їм вже дали. Що стосується великої родини, ввічливо дайте їм зрозуміти, що якщо вони коли-небудь будуть дійсно відчайдушно потребувати грошей, ви, звичайно, допоможете їм, але за межами цієї ситуації гроші призначені для вас і вашого майбутнього, а не для них".

Нагадаємо, донька три роки "крутила роман" з татом на сайті знайомств та виманила в нього 2 мільйони. Він закохався у фейк, перебуваючи у шлюбі.

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