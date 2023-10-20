Чоловік упіймав найбільшого у світі коропа: скільки він важить та який має вигляд (фото)

Британський рибалка впіймав найбільшого у світі коропа, вага якого становила цілих 114 кг.

Про це пише The Sun.

36-річному газовому інженеру Кельвіну Марстону знадобилася допомога, щоб підняти "монстра" в Таїланді, де він ловив рибу по 12 годин на день.

Він з гордістю позував із сіамським коропом разом зі своїм приятелем, батьком та місцевим жителем.

Чоловік упіймав найбільшого у світі коропа / Фото: SUPPLIED

Кельвін, який використав вудку з поплавцем та кулькою хліба, приїхав на рибалку на 12 днів.

Чоловік упіймав найбільшого у світі коропа / Фото: SUPPLIED

Батько двох дітей із Борнмута розповів про свій улов: "Я був шокований. Я не усвідомлював, що це рекорд. Я навіть виграв футболку у власника озера. Нам чотирьом довелося піднімати його разом. Ми дали йому декілька хвилин і відпустили. Через декілька днів я впіймав ще одну рибу вагою 102 кг. Мої руки починають боліти, і тепер я ладен здатися".

Чоловік упіймав найбільшого у світі коропа / Фото: SUPPLIED

Вони прилетіли туди на 12-денну рибалку через три роки після того, як їхню початкову відпустку було скасовано через обмеження Covid.

Цікаво, що короп, якого спіймав Кельвін, уже ловили рибалки чотири роки тому. Відтоді вага риби збільшилася на дев'ять кілограмів.

Сіамський короп - найбільший вид коропа у світі, який у природі зустрічається у річкових басейнах Азії.

Нагадаємо, чоловік став мультимільйонером завдяки продавцю магазину. Він розповів, як зірвав джекпот.

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