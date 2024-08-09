Чоловік упіймав рекордного сома на рожеву вудку трирічної доньки – фото

Чоловік з округу Вейн, штат Західна Вірджинія, США, зловив рекордного канального сома у ставку на фермі свого батька в Південному Чарльстоні, використовуючи несподівану вудку.

Управління природних ресурсів Західної Вірджинії повідомило, що Джон Тайлер Резерфорд зловив канального сома довжиною 110 см і вагою 21 кг, передає West Virginia Outdoors.

Резерфорд зловив велику рибу 21 липня, використовуючи вудку своєї дочки і черв'яків.

"Я купив своїй доньці маленьку рожеву вудочку за 9,99 доларів... Їй 3 роки і вона може підсікати, але не може закинути. Тож я закинув її за неї, тримаючи вудку, а вона сиділа у мене на колінах", - розповів він в інтерв'ю.

Чоловік упіймав рекордного сома на вудку доньки / Фото: WVDNR

За даними Служби рибного господарства США, звичайна довжина канального сома становить 55 см, а найбільша максимальна зареєстрована довжина – 132 см.

Чоловік упіймав рекордного сома на вудку доньки / Фото: WVDNR

"Неймовірні рибальські можливості Західної Вірджинії продовжують дивувати і приваблювати рибалок зблизька і здалеку, і це рекордне досягнення демонструє рибальські пригоди світового класу, які може запропонувати наш штат", - сказав губернатор Джим Джастіс WVDNR.

Чоловік упіймав рекордного сома на вудку доньки / Фото: WVDNR

Останній рекорд Західної Вірджинії для канального сома був встановлений 2022 року за довжиною та 2023-го за вагою. Улов Резерфорда перевершив обидва.

Нагадаємо, раніше рибалка упіймав у річці триметрового "монстра" із зубами, схожими на скручені цвяхи. Рибалка шокував Мережу своїм уловом.

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