Чоловік упіймав рибу-рекордсменку з повним ротом "людських зубів" – фото

Американський рибалка упіймав рекордну 7,5-кілограмову рибу з повним ротом "людських зубів".

Про це пише nypost.com.

38-річний Браян Саммерлін упіймав її в протоці Танжер біля міста Крісфілд, штат Меріленд.

Це була риба-вівчарка, яка використовує свої схожі на людські зуби, щоб подрібнювати ракоподібних, якими вона харчується.

Чоловік упіймав рибу з "людськими зубами" / Фото: Pen News/Brian Summerlin

Саммерлін поділився, що ловив м'якого краба на глибині близько 4,5 м, коли щось велике перекусило його волосінь.

"Спочатку я подумав, що це чорний барабан, тому що риба боролася, сильно трясучи головою, але потім я побачив, що це була дуже велика вівчарка, коли вона спливла на поверхню поряд з човном", - сказав він Pen News.

Чоловік упіймав рибу з "людськими зубами" / Фото: Pen News/Brian Summerlin

Після того, як Браян побачив, як вівчарка вийшла з води, він зрозумів, що має претендента на рекорд штату. Мешканець Меріленда підтвердив своє досягнення після того, як зважив свій улов. Риба важила колосальні 7,5 кг, побивши попередній рекорд 6,3 кг, встановлений 2020 року.

Чоловік упіймав рибу з "людськими зубами" / Фото: Pen News/Brian Summerlin

У середньому ж вівчарка важить від 1,3 до 1,8 кг.

Рекордну вагу риби було підтверджено за допомогою сертифікованих ваг компанії Kool Ice and Seafood Company у Кембриджі та відтоді офіційно визнано Департаментом природних ресурсів штату.

"Я дуже схвильований цим", - сказав Саммерлін. "Я завжди знав, що є можливість побити рекорд".

Чоловік упіймав рибу з "людськими зубами" / Фото: Pen News/Brian Summerlin

Чоловік також поділився, що його дочка хоче "зберегти зуби риби, щоб покласти їх під подушку для зубної феї" через їхню схожість із людськими.

Нагадаємо, кішка проковтнула 43 гумки для волосся своїх господарок. Сім'я та ветеринар були ошелешені.

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