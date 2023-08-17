Чоловік утікав від охоронців Ейфелевої вежі та стрибнув донизу: чим усе закінчилося

У четвер, 17 серпня, поліція Парижа затримала чоловіка, який пробрався на територію Ейфелевої вежі задовго до відкриття туристичного об’єкта, та стрибнув із неї з парашутом.

Про це повідомляє AFP.

Інцидент трапився після 5 години ранку.

Чоловіка із рюкзаком помітили охоронці туристичного об’єкту і погналися за ним. Але той виявився спритним та досвідченим альпіністом. Він втік від погоні, піднявся на вершину і стрибнув із висоти 330 метрів, скориставшись парашутом.

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За словами представника поліції, чоловік приземлився на сусідньому стадіоні, де його заарештували за те, що він створював небезпеку для життя інших людей.

“Такі безвідповідальні дії піддають небезпеці людей, які працюють на вежі або під нею”, — йдеться в заяві компанії Sete, в управління якої перебуває цей популярний туристичний об’єкт.

Відкриття Ейфелевої вежі, яке зазвичай відбувається о 9:00 ранку, цього дня було трохи відкладено через інцидент.

Проти парашутиста порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше двоє американських туристів провели ніч на Ейфелевій вежі, де вони сп'яну заснули.

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