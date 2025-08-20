ТСН у соціальних мережах

Чоловік узяв з притулку кота, але той виявився "собакою" (відео)

Кіт Лео здивував свого господаря. Він виконує команди та грає в ігри, характерні для собак.

Кіт Лео

Кіт Лео / © скриншот з відео

Житель Канади взяв із притулку кота породи девон-рекс на ім’я Лео. Та вже за кілька днів він зрозумів, що улюбленець поводиться зовсім не так, як кіт, а радше як собака.

Про це пише Newsweek з посиланням на публікації в соцмережах.

Лео, якому 11 місяців, виявився напрочуд активним та грайливим. Він виконує команду «апорт» і щоразу приносить предмети, які кидає йому господар.

Під час гри власник звернув увагу, що тварина бігає за речами і повертає їх. Здивований канадець зняв відео та поділився ним на Reddit, жартома підписавши: «Гадаю, я випадково взяв собаку».

Як з’ясувалося, Лео почав демонструвати таку поведінку майже одразу після того, як потрапив у новий дім.

«Лео почав грати з нами в апорт того ж тижня, як ми принесли його додому», — розповів канадець.

Тепер це улюблена щоденна розвага пухнастика. Господар з усмішкою визнає, що через таку поведінку кіт «схожий більше на собаку, аніж на кота».

Ігри кота Лео / © скриншот з відео

Ігри кота Лео / © скриншот з відео

До слова, раніше повідомлялося, що жінка взяла з притулку «лагідне» цуценя, а через кілька місяців всіх вразило, яким воно виросло. З маленького пухнастого клубочка Роло перетворився на великого, неймовірно незвичного та красивого пса.

