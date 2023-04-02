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Чоловік в автобусі з нагоди свята показав свій статевий орган: фото

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Чоловік в автобусі з нагоди свята показав свій статевий орган: фото

Фото: dailystar.co.uk

Регбійний клуб перепросив за поведінку свого гравця.

Чоловік в автобусі показав свій статевий орган. Так він святкував перемогу свого регбійного клубу над суперниками. 

Про це пише dailystar.co.uk

Гравець регбійного клубу "Труро" під час святкування над суперниками оголився та показав свій статевий орган. Сталось це в автобусі команди. На одному з відео було показано, як гравець оголює свої геніталії під час бурхливого святкування.

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Після того, як скандальні фото опублікували у Мережі, "Труро" перепросив за поведінку свого гравця. Там зазначили, що така поведінка не відповідає цінностям клубу. 

Нагадаємо, у Нігерії 33-річна жінка не розрахувала сили і так стиснула власнику квартири яєчка, що той помер. Причиною суперечки стало прохання чоловіка заплатити за електроенергію.

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Дата публікації
Перегляди
1269
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