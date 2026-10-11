Чоловік важив 249 кг і ледь міг зав’язати шнурки: як він змінюється і чому 38-й день схуднення став найскладнішим

Як чоловік почав боротися з ожирінням

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Боротьба з ожирінням рідко буває простою, і навіть найменші кроки на цьому шляху вимагають від людини величезної витримки та сили волі. Для чоловіка, який раніше важив 249 кілограмів, рішення щодня виходити на піші прогулянки перетворилося на справжній виклик, що змінив його життя. Раніше навіть таке повсякденне заняття, як зав’язування шнурків, здавалося йому непосильним завданням.

Про це розповідає Unilad.

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Чоловік із вагою 249 кг щодня виходить на прогулянки заради життя

Блогер Джей, який веде свій TikTok під ніком lucidbluejay, зараз майже щодня долає понад два кілометри. Чоловік зізнається, що робить це, аби просто врятувати власне життя. На 80-й день свого челенджу йому вже вдалося знизити вагу до 215 кілограмів.

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Джей відверто розповів, чому саме 38-й день став для нього найскладнішим випробуванням за весь цей час. За словами чоловіка, найважчим стало те, що він дозволив стороннім людям впливати на його внутрішній стан.

«Вони соромили мене за їжу, яку я їв, та за те, який вигляд я мав, адже одне з моїх відео стало вірусним і набрало 11,7 мільйона переглядів. Раніше я заїдав емоції, коли почувався пригніченим. Під час таких нападів переїдання я ніби переходив у автоматичний режим і навіть не дивився, що саме споживаю. Я шукав відчуття дофаміну, поглинаючи величезну кількість їжі. Але в якийсь момент цей дофаміновий сплеск просто зник», — поділився чоловік.

Він перебував у замкненому колі десятиліттями. Та тепер він ходить 6 днів на тиждень по 1,5 милі (2,4 км) і лишає один день на відпочинок. З кожним тижнем він збирається збільшувати дистанцію.

Окрім щоденної ходьби, Джей додав силові тренування у залі.

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«Головна мета — це жити довгим і щасливим життям заради себе та своєї родини. У мене немає конкретної позначки на вагах, якої я прагну досягти, чи якогось особливого зовнішнього вигляду. Я просто хочу стати найкращою версією себе — такою, яка була мені потрібна ще в дитинстві».

Джей мав зайву вагу ще з 6 років. Зараз він рішуче налаштований пройти цей шлях заради власного майбутнього.

«У мене з’явилося набагато більше енергії протягом дня, адже зараз я важу значно менше, ніж на початку свого шляху. Тепер я можу зав’язати шнурки й не задихатися при цьому, хоча раніше це було монументальним завданням. Мені доводилося постійно сідати й відпочивати, бо я був у жахливій формі. Моя ментальна стійкість стала міцнішою; я віднайшов упевненість і значно більше вірю у власні сили», — додав чоловік.

Ожиріння: останні новини

Нагадаємо, у селищі Флінт, що у США, подружжю Демієна та Джессіки О’Браєн пред’явили звинувачення у вбивстві другого ступеня через смерть їхнього семирічного сина Каспера. Дитина, яка через надмірну вагу у 113 кг при зрості 137 см була фактично знерухомленою, раптово перестала дихати й померла в лікарні після виклику 911 у листопаді 2025 року.

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Правоохоронці застали в оселі суцільну антисанітарію та патологічне накопичення сміття, а чотири члени родини мусили ділити одне саморобне ліжко.

Експертиза з’ясувала, що хлопчик востаннє був у лікаря ще в лютому 2024 року, а батьки повністю ігнорували направлення до ендокринолога, хоча мали повну медичну страховку. Крім того, вони абсолютно не дбали про харчування сина — його щоденний раціон складався лише з картопляних чипсів та картоплі фрі через нібито проблеми з текстурою їжі.

Під час розслідування встановили, що від жорстокого поводження потерпала й їхня п’ятирічна донька, через що батькам висунули додаткові звинувачення. Наразі подружжя перебуває під вартою; у разі доведення вини у вбивстві та знущаннях з дітей їм загрожує довічне ув’язнення.

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