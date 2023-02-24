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Чоловік вдало помилився під час купівлі квитка та зірвав чималий джекпот у лотереї

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Чоловік вдало помилився під час купівлі квитка та зірвав чималий джекпот у лотереї

Фото: Освітньої лотереї Північної Кароліни

Помилка сталася, коли чоловіку не вдалося завершити онлайн-купівлю.

Чоловік із Північної Кароліни (США) помилився, намагаючись купити лотерейний квиток Cash 5, однак ця помилка призвела до виграшу 218 613 дол.

Про це повідомляє UPI.

Девід Левандовскі розповів представникам Освітньої лотереї Північної Кароліни, що намагався купити лотерейний квиток, але лише наступного дня зрозумів, що не вдалося завершити онлайн-купівлю.

"Я не завершив купівлю до наступного дня. Якби я звернув увагу і зробив це правильно з першого разу, я б не виграв", – розповів переможець.

Квиток Левандовскі з його власним набором випадково обраних чисел виграв джекпот у розмірі 218 613 дол. у розіграші в понеділок. Переможець розповів, що джекпот у недільному розіграші становив набагато менше – всього 169 тис. доларів.

Чоловік поділився, що планує використати свій виграш для першого внеску у квартиру в Пуерто-Ріко.

Нагадаємо, у США чоловік зірвав джекпот у лотерею, навіть не придбавши квиток.

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Дата публікації
Перегляди
2233
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