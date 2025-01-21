Чоловік вдарив начальника дружини лопатою посеред супермаркету: за що він помстився (фото)

У Бразилії чоловік незадоволеної працівниці супермаркету "намагався вбити" її менеджера, вдаривши його лопатою по голові.

Про це повідомляє Need To Know.

Записи камер відеоспостереження показали, що Даніельсон Пайва прямував до секції садівництва, перш ніж взяти інструмент з вітрини. Він пройшов через жвавий магазин і наблизився до менеджера.

Потерпілий Клаудіо Суарес дос Сантос зупинився обличчям до вітрини, і 29-річний Пайва відчув свою можливість. Він замахнувся лопатою, як бейсбольною битою, і вдарив менеджера в потилицю.

40-річний Клаудіо, схоже, знепритомнів, коли впустив свій телефон, впав уперед і вдарився об тверду підлогу. Він швидко отямився, але залишився лежати на спині від болю, коли його колеги зв'язали Пайву. Чоловіка забрала охорона.

Чоловік напав на начальника дружини / Фото: скриншот з відео

Чоловік напав на начальника дружини / Фото: скриншот з відео

Пайва був заарештований після нападу в суботу, 18 січня, в Синопі. Начальник поліції Сержіо Рібейро заявив: "Підозрюваний був допитаний і заявив, що він пішов туди, щоб протистояти чоловікові, але подумав, що той занадто великий. Це був боягузливий вчинок. Він злякався і завдав удару, який міг бути смертельним, коли жертва була повернута спиною".

Пайва розповів, що його дружина, яка працює в супермаркеті, скаржилася на вимоги до роботи і на те, що їй відмовляють у вихідних. Це, як він розповів поліції, спонукало його протистояти її начальнику.

Відтоді дос Сантос був виписаний з лікарні і відновлюється вдома. Він згадав, як знепритомнів після удару, і розповів, як його телефон врятував йому життя. Про це менеджер розповів місцевим ЗМІ: "Я ніколи не думав, що щось подібне може статися. Я не виходив з лікарні до неділі. Він дійсно намагався мене вбити, але мене врятував мій телефон. Він розбився об моє вухо, і мені довелося накладати шви. Але телефон захистив мене від усієї сили удару".

Пайва був взятий під варту після слухання в неділю, 19 січня. Йому висунуті звинувачення в замаху на вбивство.

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