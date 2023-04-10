Чоловік вдавав із себе поліцейського і випадково затримав справжнього копа: чим все закінчилося

Він поставив на машину червоно-сині вогні та зупиняв людей.

У США чоловік заради розваги прикидався поліцейським та зупиняв водіїв.

18-річний Крістіан Мансур поставив на свою автівку червоно-сині миготливі вогні та випадково зупинив справжню полісменку. Про це пише dailystar.co.uk.

Вона сказала, що є працівницею правоохоронних органів та запитала Мансура про його повноваження.

"Він стверджував, що він є офіцером поліції Детройта з 12-го відділка. Він повернувся до своєї машини і поїхав", - йдеться у повідомленні.

Такої зустрічі він точно не очікував. Крістіан швидко змінив номерні знаки та намагався втекти. Перед тим, як його взяли під варту, була невелика гонитва.

У результаті, Мансура заарештували. Втім, його відпустили після внесення застави у розмірі 5000 доларів.

Нагадаємо, пасажира American Airlines поліцейські силоміць вигнали з літака. Чоловік вимагав у стюардеси алкоголь.

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