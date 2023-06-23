Чоловік вдавав з себе екстрасенса та обдурив мільйони людей: що він робив та яку суму виманив

Тепер йому загрожує 280 років ув'язнення.

Фальшивому екстрасенсу загрожує 280 років ув'язнення за шахрайство на суму понад 175 мільйонів доларів.

Про це пише dailystar.co.uk.

Патріс Раннер протягом двох десятиліть керував схемою шахрайства з використанням пошти, яка призначалася для вразливих людей із листами нібито від екстрасенса.

Міністерство юстиції США заявило, що Патріса було визнано винним в обмані мільйонів часто вразливих людей у ході багаторічної схеми масового розсилання.

57-річний чоловік, який має подвійне канадське та французьке громадянство, розіслав мільйони листів, які видавали себе за екстрасенса Марію Дюваль.

Патріс Раннер / Фото: dailystar.co.uk

У листах одержувачам обіцяли удачу та щастя в обмін на гроші в період від 1994 по 2014 рік.

В одній кореспонденції, відправленій 2014-го, йшлося, що життя адресата "зміниться на краще", але лише якщо він заплатить комісію у розмірі 37,50 доларів, щоб продовжити.

В іншому було таке: "Все, що вам потрібно зробити, щоб побачити, як зміниться ваше життя, - це потиснути руку дружби, яку ми вам простягаємо".

Тим не менш, хапання цієї руки починалося від 50 доларів, згідно з копією листа, отриманого Washington Post.

Лист одній із жертв / Фото: dailystar.co.uk

Листи, які мали здаватися персоналізованими за рахунок використання рукописних анотацій та особистих даних про одержувача, насправді проводилися масово, і щотижня їх розсилалися тисячі.

Раннер був частиною команди, яка обмінювалася списками розсилки з іншими шахраями, причому листи зазвичай діставалися людям похилого віку, які страждають на деменцію, і людям з фінансовими проблемами.

Ті, хто траплявся на вудку, сплачували початковий внесок, перш ніж їх засипали "персоналізованішими" листами нібито від Дюваль, які пропонують додаткові послуги та рекомендації в обмін на додаткові гроші.

Міністерство юстиції заявило, що деякі жертви втратили тисячі доларів.

Дюваль — реальна людина, яка працювала екстрасенсом, але не причетна до афери, з'ясували слідчі.

Марія Дюваль / Фото: dailystar.co.uk

Замість того, щоб зв'язуватися з ясновидцем, жертви отримували листи від шахраїв, які видавали себе за компанію Infogest Direct Marketing, що базується в Монреалі.

Раннер виступав як ватажок 20-річної історії схеми та керував її повсякденною роботою. Він замітав свої сліди, використовуючи десятки підставних компаній та ведучи кочовий спосіб життя, у тому числі у Швейцарії, Франції, Нідерландах, Коста-Риці та Іспанії.

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Він був екстрадований з Іспанії в грудні 2020 року, і федеральне журі Східного округу Нью-Йорка визнало його винним за 14 пунктами звинувачення у шахрайстві з використанням пошти, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та пов'язаних з ними злочинів.

За кожним пунктом звинувачення Раннеру загрожує до 20 років позбавлення волі.

"Понад 20 років Патріс Раннер керував хижацькою схемою, націленою на літніх американців, розсилаючи персоналізовані листи мільйонам жертв, нібито від всесвітньо відомого екстрасенса", - сказав Кріс Нільсен з відділення поштової інспекції у Філадельфії.

Схему поштового шахрайства було закрито 2016 року, а Infogest Direct Marketing та її співробітникам заборонили використовувати поштову службу США для відправлення матеріалів "від імені будь-яких екстрасенсів, ясновидців чи астрологів".

Нагадаємо, у США ресторан найняв фальшивого священника, щоб робітники зізналися у "гріхах". Стало відомо, чим усе закінчилося.

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