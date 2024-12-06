Чоловік від нудьги вдав із себе злочинця: що він утнув і чим це закінчилося

Китайця, якому набридло повсякденне життя, нещодавно затримали за те, що він розмістив у соціальних мережах "оголошення про розшук" від свого імені і вихвалявся незліченними злочинами, які він нібито скоїв.

Про це пише Oddity Central.

В Інтернеті він поширював брехню про себе, зокрема про те, що нещодавно вимагав 30 мільйонів юанів (4 мільйони доларів) у компанії, що він володіє вогнепальною зброєю і боєприпасами, і закликав людей знайти його, якщо вони хочуть отримати за це винагороду в 30 000 юанів (4 000 доларів). Його допис став вірусним, але він також привернув увагу китайських правоохоронців, які стежили за соціальними мережами, і опинився за ґратами за свою незвичайну витівку.

"Я уродженець міста Чанчжи, провінція Шаньсі. Я вимагав 30 мільйонів юанів у компанії 10 листопада 2024 року", - стверджував чоловік у своєму дописі. "У мене є пістолет-кулемет і 500 набоїв. Якщо ви мене знайдете, то отримаєте винагороду в розмірі 30 000 юанів (4 000 доларів США)".

Вже через день після того, як чоловік на прізвище Ван "здав" себе за злочини, яких він не скоював, до нього завітали представники китайської поліції, які хотіли дізнатися, чи справді він такий небезпечний, як стверджував. Його будинок ретельно обшукали, а його самого затримали, але офіцери не змогли знайти жодної вогнепальної чи небезпечної зброї, а його заява про вимагання грошей у компанії, в якій він працював, також виявилася неправдивою.

Ван сказав поліції, що йому шкода, що він ввів їх в оману, і пояснив, що йому було просто нудно, і він вчинив так через роздратування. Влада вирішила, що шкоду було завдано, і вирішила звинуватити його в навмисному поширенні неправдивої інформації та спричиненні суспільних заворушень.

За даними китайських ЗМІ, на момент затримання Вана його відео зібрало 350 000 переглядів, 2 459 лайків і 80 коментарів.

Нагадаємо, в Аргентині чоловік несправедливо провів 21 день у в'язниці через помилку. Поки він перебував за ґратами, його речі вкрали.

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