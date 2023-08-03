Чоловік видалив філери з обличчя та пожалівся на обвислу шкіру: фото до і після

Австралієць, який витратив майже 100 000 доларів на косметичні операції, щоб бути як лялька Кен, видалив філери.

Про це пише dailystar.co.uk.

27-річний Девід Косір балувався філерами, ботоксом, ринопластикою та вінірами, але врешті вирішив повернути свій природній вигляд.

Девід до пластики та філерів:

Девід Косір / Фото: instagram.com/d.avidkosir

Серед процедур, які він зробив: 14 мл філера для губ протягом трьох років за 7 500 доларів, сеанси лазерного видалення ластовиння щомісяця на загальну суму 1 200 доларів, 10 мл філера для щік за 7 000 доларів, 5 мл філера для щелепи / підборіддя за 3 000, ботокс щороку за 1500 доларів, пластика носа за 13000 доларів, вініри та коронки на зуби за 33000 доларів та пересадка волосся за 6500 доларів.

Девід після процедур:

"Наповнювачі відомі тим, що згодом мігрують. Я почав помічати, що це відбувається зі мною на початку цього року, і знав, що мені їх потрібно видалити. Проте я також знав, що це може призвести до обвисання шкіри. Я не шкодую про це, але я завжди пам'ятатиму про своє пластичне "я". Я дійсно надаю перевагу природному вигляду, це полегшує звичайні дні, коли я не турбуюся про те, щоб мати справу з увагою людей", - поділився він.

Девід Косір / Фото: instagram.com/d.avidkosir

Мешканець Мельбурна полетів до Туреччини, де йому видалили наповнювачі за 200 доларів.

Йому знадобилося три місяці, щоб його обличчя знову стало "нормальним". Втім, після процедури чоловік пожалівся, що шкіра його обличчя обвисла. Тепер він планує знову лягти під ніж хірурга, щоб виправити це.

Хоча він щасливий, що пройшов процедуру, йому також не вистачає уваги, яку він отримував раніше.

"У мене набрякли очі і сильно піднялися брови. У мене також були шрами по всьому обличчі, що нормально для таких процедур, тож я це розумів. Але тепер, коли я закінчив загоєння після моєї корекційної операції, щоб виправити всі проблеми, спричинені надмірною кількістю наповнювачів у моїй шкірі, я не отримую стільки уваги на публіці. Я безперечно відчував, що на якийсь час втратив свою пластичну ідентичність після того, як видалив весь наповнювач, і мені знадобився деякий час, щоб пристосуватися. Я почувався дуже невпевнено через те, що більше не буду "лялькою Кеном", - зізнався він.

Тепер Девід планує працювати над своєю впевненістю та поставити імплантати, щоб допомогти з обвислою шкірою.

"Я дійсно хочу отримати індивідуальні лицьові імплантати для щік, щелепи та підборіддя, щоб отримати точений, але природний результат. Тому я впевнений, що це буде досить спірно, але мені подобається певна естетика. Я не планую будь-коли знову вводити стільки наповнювачів. Це не означає, що я більше не покращуватиму свою естетику, але це буде більш "природне уявлення. Наразі я розглядаю можливість проведення цих процедур у Південній Кореї, якщо я зможу знайти відповідного лікаря", - додав він.

Нагадаємо, чоловік витратив 300 тисяч доларів на зміну зовнішності, щоб стати "секс-кіборгом". Хлопець від 18 років змінює свою зовнішність.

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