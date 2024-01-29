Чоловік відчинив двері літака: чому поліція його заарештувала, а пасажири назвали рятівником

У Мексиці заарештували чоловіка, який відчинив аварійні двері літака і пройшов до крила.

Про це пише BBC.

Мандрівник вжив заходів після того, як літак, який прямував до Гватемали, застряг на декілька годин на злітній смузі без кондиціонера та води для пасажирів.

Інцидент стався 25 січня, близько 11:30, приблизно через три години після того, як рейс Aeromexico мав вилетіти з Мехіко. Затримка була спричинена проблемами з технічним обслуговуванням, йдеться у звіті.

У міжнародному аеропорту Мексики заявили, що жодної шкоди завдано не було, але чоловіка передали поліції.

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Однак, розгнівані попутники написали спільну заяву, в якій підтримали чоловіка. Вони зазначили, що він їх врятував.

"Всі пасажири заявляють, що пасажир на борту, який відчинив аварійні двері, зробив це для захисту всіх і за підтримки всіх, оскільки затримка та нестача повітря створили небезпечні умови для здоров'я пасажирів", - йдеться у рукописній записці попутників. "Він урятував нам життя", — написали вони і додали свої імена та підписи до нотатки, поширеної у соціальних мережах

Поки що неясно, чи залишиться чоловік під вартою і які звинувачення йому можуть висунути.

Нагадаємо, винищувачі F-18 супроводжували літак через невдалий жарт студента-пасажира. Відомо, що саме і кому він написав.

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