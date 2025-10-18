ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
546
Час на прочитання
2 хв

Чоловік віддав дружину коханцю за корову

Унікальний ритуал толакі: як індонезійська пара розлучилася мирно, а корова стала символом примирення.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Корова

Корова / © Pexels

У південній Індонезії чоловік, який спіймав свою дружину на зраді, вирішив не шукати помсти, а віддати її коханцю — за багатовіковим племінним звичаєм. Натомість він отримав корову, трохи грошей і, головне, — душевний спокій.

Як повідомляє місцеве видання Tribunnews Sultra, чоловік, відомий як СРХ, із села Пуудомбі в провінції Конаве прожив у шлюбі зі своєю дружиною НС п’ять років. Вони належать до народу толакі, відомого своїм традиційним одягом і глибоко вкоріненими цінностями миру та єдності.

У вересні чоловік заскочив дружину з іншим чоловіком у пансіонаті. Він одразу звернувся до поліції, надавши докази — і пара зізналася у коханні. Згодом виявилося, що коханець працює у гірничодобувній компанії.

Щоб розв’язати конфлікт без скандалів, СРХ звернувся до місцевих старійшин і попросив провести обряд Mowea Sarapu — традиційний ритуал народу толакі, який буквально означає «відпустити і укласти мир».

Цей давній обряд покликаний допомогти подружжю залишити зраду у минулому, відновити душевну рівновагу й зберегти гідність. Перед старійшинами, родичами та мешканцями села СРХ і НС сиділи поруч, говорили та просили пробачення одне в одного.

На відео, яке швидко розлетілося Інтернетом, видно, як чоловік зі сльозами на очах обіймає плече дружини і промовляє: «Будь ласка, піклуйся про неї. Ніколи не роби їй боляче. Вона ніколи не була щаслива зі мною».

Згідно з традицією, новий обранець жінки повинен надати компенсацію колишньому чоловіку. У цьому випадку вона містила корову, шматок традиційної тканини, мідну посудину та п’ять мільйонів рупій (приблизно 300 доларів США).

Після церемонії староста села Сафрудін підтвердив, що шлюб офіційно розірвано: «Обидві сім’ї прийняли результат як долю і важливий урок. Я сподіваюся, що всі вийдуть із цього сильнішими».

Згідно зі звичаєвим правом толакі, жінка може пройти ритуал Mowea Sarapu більше одного разу, однак повторне звернення до нього вважається ганьбою й приносить моральний осуд для неї та її родини.

Так, у культурі толакі навіть така болісна ситуація, як зрада, може стати шляхом до миру, рівноваги та нового початку — з коровою як символом відновленого балансу.

Нагадаємо, єпископ заплутався у "гаремі" з 17 коханок та надіслав інтимні фото прибиральниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
546
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie