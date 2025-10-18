Чоловік віддав дружину коханцю за корову

Корова / © Pexels

У південній Індонезії чоловік, який спіймав свою дружину на зраді, вирішив не шукати помсти, а віддати її коханцю — за багатовіковим племінним звичаєм. Натомість він отримав корову, трохи грошей і, головне, — душевний спокій.

Як повідомляє місцеве видання Tribunnews Sultra, чоловік, відомий як СРХ, із села Пуудомбі в провінції Конаве прожив у шлюбі зі своєю дружиною НС п’ять років. Вони належать до народу толакі, відомого своїм традиційним одягом і глибоко вкоріненими цінностями миру та єдності.

У вересні чоловік заскочив дружину з іншим чоловіком у пансіонаті. Він одразу звернувся до поліції, надавши докази — і пара зізналася у коханні. Згодом виявилося, що коханець працює у гірничодобувній компанії.

Щоб розв’язати конфлікт без скандалів, СРХ звернувся до місцевих старійшин і попросив провести обряд Mowea Sarapu — традиційний ритуал народу толакі, який буквально означає «відпустити і укласти мир».

Цей давній обряд покликаний допомогти подружжю залишити зраду у минулому, відновити душевну рівновагу й зберегти гідність. Перед старійшинами, родичами та мешканцями села СРХ і НС сиділи поруч, говорили та просили пробачення одне в одного.

На відео, яке швидко розлетілося Інтернетом, видно, як чоловік зі сльозами на очах обіймає плече дружини і промовляє: «Будь ласка, піклуйся про неї. Ніколи не роби їй боляче. Вона ніколи не була щаслива зі мною».

Згідно з традицією, новий обранець жінки повинен надати компенсацію колишньому чоловіку. У цьому випадку вона містила корову, шматок традиційної тканини, мідну посудину та п’ять мільйонів рупій (приблизно 300 доларів США).

Після церемонії староста села Сафрудін підтвердив, що шлюб офіційно розірвано: «Обидві сім’ї прийняли результат як долю і важливий урок. Я сподіваюся, що всі вийдуть із цього сильнішими».

Згідно зі звичаєвим правом толакі, жінка може пройти ритуал Mowea Sarapu більше одного разу, однак повторне звернення до нього вважається ганьбою й приносить моральний осуд для неї та її родини.

Так, у культурі толакі навіть така болісна ситуація, як зрада, може стати шляхом до миру, рівноваги та нового початку — з коровою як символом відновленого балансу.

