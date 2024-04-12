Чоловік відкрив 111-річну капсулу часу та був спантеличений предметами всередині – фото

Під час ремонтних робіт у своєму будинку чоловік виявив 111-річну капсулу часу, заховану в стінах. Але після того, як він відкрив її, у нього залишилося більше запитань, ніж відповідей.

Чоловік з Гранд-Репідс, штат Мічиган, вважає, що капсула часу належить дитині, з огляду на колекцію знайдених предметів.

Серед них – рукописний лист із супровідним малюнком, копія інформаційного бюлетеня "Джерело для молоді" від 8 листопада 1913 року та листівка з написом "З найкращими побажаннями від Джуліуса А Фрідріха, генерального музичного дилера" поряд із зображенням двох дітей.

Але це ще не все, адже він також знайшов ще одну картку, яку, як вважають, було взято з настільної гри, з написом: "Удачі. Панчоха навиворіт", зображення Ісуса Христа, доміно, маленьку іграшкову сковорідку, мармур, дві палички і те, що вважається саморобним піаніно для великого пальця.

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Чоловік поділився своїм відкриттям на Reddit і сказав: "Підрядники знайшли капсулу часу в моїх стінах. Район Герітейдж Гілл. Я роблю ремонт і знайшов дитячу капсулу часу, заховану в моїх стінах. Разом з декількома дрібничками і газетою 1913 року я знайшов цю листівку. Схоже, вона з якоїсь гри. Хтось впізнає її?"

Один користувач в своєму коментарі до його допису сказав: "Я не можу знайти приклади карт, але це може бути з книжки Мілтона Бредлі "Гра в удачу", опублікованої ~1890 року. Часовий проміжок підходить, опис гри перегукується з картою (тема удачі, прості трюки), і карти, як відомо, були "хромолітографовані", що, як я припускаю, означає кольорові". Інший користувач додав: "Це дивовижно, можливо, зв'язатися з музеєм і дізнатися, чи приймуть вони це як пожертву або чи є у них інформація про цю людину? Музей взагалі цим займається? Лол, це так круто". Третій юзер сказав: "О, вау! Це дуже круто. Змушує замислитися, скільки такого ще не знайдено. Дякуємо, що поділилися! "

Нагадаємо, чоловік виграв металошукач у лотерею, а потім знайшов рідкісний історичний скарб. Його продали на аукціоні за 23 000 фунтів стерлінгів.

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