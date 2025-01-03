Священник відкрив капсулу часу, заховану 24 роки тому: що там було (фото)

Чоловік відкопав капсулу часу, яку вони з братом заховали 24 роки тому, наповнену речами, які спричинили у користувачів Мережі ностальгію за початком 2000-х років.

Про це пише Mirror.

Отець Ділан Шрейдер, пастор, поділився зображеннями срібного пакунку на X, перш ніж відкрити його в одній із тем соціальної мережі.

Він написав: "Контекст: Наприкінці 1999-го ми з братом зробили її напередодні нового року. Спочатку у мене була ідея закопати її десь, але з якихось причин цього так і не сталося".

Попри думки викинути її або відкрити передчасно, отець Шрейдер дочекався останнього дня 2024 року, щоб відкрити її вміст. Усередині було багато речей, зокрема листівка про СНІД, брошура про алкоголь і наркотики, напівзаповнена особиста книжка, дискети, полароїдні фотографії з дому його дитинства і касета.

Також там були предмети, які безпомилково належали "2000-м". Отець Шрейдер зазначив: "Реклама покемонів, клавіша Windows від клавіатури і буклет "Жива віра"". До капсули часу також було включено послання в майбутнє.

Отець Шрейдер написав його ручкою: "Я пишу тим, хто не може відповісти. Яким є майбутнє? Це 1984 рік, прекрасний новий світ чи щасливе майбутнє? Майбутнє. У майбутнє, з епохи свободи слова, релігії та нестримного капіталізму. До вас я посилаю послання Бога, любові та миру. І тому, наповнюючи цю капсулу, я кажу всім нам сьогодні, вчора, завтра. Мир!".

Капсула часу / Фото: x.com/FrDylanSchrader

Іншим предметом у капсулі була касета з написом "Вступ", на наклейці якої був почерк пастора. Отець Шрейдер прокоментував: "Мабуть, я записав послання і трохи музики? Треба буде спробувати знайти спосіб отримати доступ до цих дисків, якщо вони ще працюють".

Згодом йому вдалося відтворити касету, і він виявив, що вона містить посилання на "Автостопом галактикою", читання віршів і пісню Аланіс Моріссетт.

Отець Шрейдер додав: "Я зміг відтворити касету. Вона починається з читання уривку з "Кельвіна і Гоббса", продовжується посиланнями на "Путівник галактикою", віршем (?), написаним мною (?), роздумами про майбутнє, а потім переходить в пісню Аланіс Моріссетт".

Капсула часу / Фото: x.com/FrDylanSchrader

Нагадаємо, пара знайшла 30-річну капсулу часу за каміном у новому будинку та розшукала її творця. Як виявилося, автор залишив не один такий сюрприз.

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