Чоловік відкрив віскі після 17 років зберігання й отримав гіркий урок

Віскі / © unsplash.com

Ми часто відкладаємо особливі речі “на потім”, але іноді це обертається розчаруванням. Один користувач Reddit поділився історією, як 17 років беріг пляшку віскі, а коли нарешті відкрив — отримав зовсім не те, чого очікував.

Про це пише Mirror.

Його “скарб” — Jonnie Walker Green Label, подарований колегами ще у 2008 році. Тоді чоловік працював у великій IT-компанії, і після складного проєкту команда вирішила подякувати йому пляшкою дорогого віскі. Вдячний за жест, він вирішив залишити подарунок “для особливого випадку”.

Минали роки, пляшка припадала пилом у барі, аж поки власник не вирішив відкрити її. І тут його чекало розчарування: пробка повністю розсипалася.

“Я зрозумів важливий урок: цінність речей змінюється з часом. Те, що колись здавалось особливим, може втратити свою магію. Тож краще насолоджуватись подарунками життя відразу, а не відкладати”, — поділився він у коментарі для Newsweek.

Jonnie Walker Green Label. / © Reddit

Попри зіпсовану пробку, смак напою залишився приємним. А сама історія викликала жваве обговорення в Reddit.

Користувачі ділилися порадами, як уникнути подібних проблем:

час від часу зволожувати пробку, тримаючи пляшку вертикально;

використовувати спеціальний штопор Ah-So або кавові фільтри, щоб відділити шматочки пробки;

переливати напій у нову пляшку за допомогою трубки.

“Просто користуйтеся тим самим методом, яким люди зливають бензин із машин, — пожартував один із коментаторів. — А бруд залишайте на дні”.

Ця історія стала нагадуванням: не завжди варто чекати “правильного моменту”. Іноді найкраща мить — саме зараз.