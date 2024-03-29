Чоловік відкусив своєму другу вухо через танці: що сталося (фото)

Його не вдалося пришити назад.

В Індії чоловік відкусив вухо своєму другу під час дискотеки.

Про це повідомляє News9Live.

Інцидент стався в селі Казіпур, штат Уттар-Прадеш. Повідомляється, що хлопці на ім'я Рінку Ядав і Лалу Ядав були на вечірці у стані алкогольного сп'яніння.

Друзі вирушили на танцмайданчик відірватися під треки діджея, аж раптом Рінку став знімати Лалу на відео. Це останньому не сподобалося і він попросив не фільмувати його, а також віддати мобільний телефон. Це призвело до сварки між ними.

Рінку дуже розлютився і відкусив вухо другові. Очевидці ледь відтягнули нападки від жертви. Вухо чоловіка впало на підлогу.

UP: Man bites off his friend's ear after a brawl over playing music on #Holi #UttarPradesh https://t.co/aFNhSR22Ob — News9 (@News9Tweets) March 26, 2024

Лалу доправили до лікарні, де медики надали йому першу допомогу. Втім, відкушене вухо не вдалося пришити назад.

Тим часом сім'я постраждалого готується подати заяву до поліції.

Нагадаємо, Майк Тайсон випустив конопляні цукерки у вигляді погризених вух на згадку про свій найгучніший бій. 1997 року Тайсон відкусив частину вуха Евандера Голіфілда.

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