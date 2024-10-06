Чоловік відмовився спати в готелі після того, як увімкнув ультрафіолет: що він побачив (відео)

Він був нажаханий після перевірки кімнати.
Чоловік, який витратив лише 12,80 фунтів стерлінгів (695 грн) за готельний номер, був нажаханий тим, що він виявив під час ультрафіолетового обстеження помешкання.
Про це пише Mirror.
27-річний Зак Джонс зупинився в готелі The Highbury в Блекпулі, Англія, і поділився своїми знахідками у вірусному дописі в TikTok. У ньому 27-річний хлопець висвітлив підозрілі плями на стінах своєї кімнати, які спричинили жах у громадськості.
Початкові привілеї, такі як кава, чай і телевізор у "вінтажних" кварталах, залишили Зака оптимістичним, і творець контенту сказав: "Я думаю, що це не так вже й погано. За 12,80 фунтів за ніч я приголомшений". Але невтішні результати перевірки ультрафіолетовим світлом шокували його. Зак назвав житло "жахливим" і "звірським".
@zacjonesliverpool The worst UV light Inspection I’ve ever done - Those Pillows #blackpool #hotelreview #uvlight ♬ original sound - zacjonesliverpool
Він зробив висновок, що це була "найгірша перевірка ультрафіолетовим світлом, яку він коли-небудь робив", і поклявся, що швидше повернеться додому, ніж буде миритися з такими низькими стандартами.
Люди в Інтернеті погодилися з жахливою реакцією Зака. Один написав: "Спочатку я думав, що це було не так вже й погано, але після цього я більше не зупинятимуся в мережевих готелях". Інший додав: "Чорт забирай, ні".
Зак виїхав рано, але не мав жодних проблем з персоналом готелю, оскільки вони були "доброзичливими". Він також не очікував повернення грошей, кажучи, що ціна була "виправдана" через якість номера і низьку вартість. Він також був задоволений загальними зонами, хоча й зауважив, що там було павутиння та волосинки.
Він додав: "Кімната була не найгіршою з тих, де я зупинявся, попри ціну, і я був вражений, коли власник сказав, що сніданок був включений у ціну!".
Нагадаємо, раніше готелі назвали найнезвичайніші загублені речі клієнтів. Також названо найбільш незвичайні запити на обслуговування номерів.
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