Категорія
Цікaвинки
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Чоловік відростив 70 см волосся для своєї голомозої дівчини, яка страждає на алопецію (фото)

Чоловік відростив 70 см волосся для своєї голомозої дівчини, яка страждає на алопецію (фото)

Чоловік відростив 70 см волосся для своєї голомозої дівчини, яка страждає на алопецію (фото)

Чоловік відростив волосся для своєї коханої / Фото: Kennedy News and Media

На це пішло три роки.

Чоловік відростив волосся та віддав його своїй коханій, яка страждає на алопецію, на перуку.

Про це пише nypost.com.

"Я думав, що якщо я вирощу для неї волосся, вона не зможе розірвати зі мною стосунки", - зізнався 31-річний  Коді Енніс з Вотерфорда, штат Мічиган, США.

У Ганни Госкінг діагностували алопецію у сім років.

Чоловік відростив волосся для своєї коханої / © Kennedy News and Media
Чоловік відростив волосся для своєї коханої / Фото: Kennedy News and Media

Подорослішавши, натуральна білявка стратегічно приховувала лисину власним волоссям. Однак 2018 року випадіння волосся прискорилося, позбавивши її локонів, брів і вій.

Чоловік відростив волосся для своєї коханої / © Kennedy News and Media
Чоловік відростив волосся для своєї коханої / Фото: Kennedy News and Media

Дівчина почала носити перуки.

"П'ять років тому, коли у мене почало випадати волосся, я мала хворобливий вигляд, тому просто поголила голову", — сказала вона, зазначивши, що перехід до штучних кучерів стався незадовго до зустрічі з її потенційним кавалером у листопаді 2019 року. "Коли я зустріла Коді, у нього була коротка мила стрижка".

Чоловік відростив волосся для своєї коханої / © Kennedy News and Media
Чоловік відростив волосся для своєї коханої / Фото: Kennedy News and Media

Через шість місяців після знайомства Коді запропонував відростити для коханої волосся.

"Я не знаю точно, що змусило його відростити для мене волосся", - продовжила вона. "Одного разу він просто подивився на мене і сказав: "Якби я відростив для тебе волосся, якої довжини ти б хотіла його?".

Без вагань Ганна жартома сказала: "Мені потрібно 70 см, тому що я люблю довге волосся". "Він відповів: "Добре, чудово. Я збираюся відростити тобі волосся". Я сказала, що це триватиме три або чотири роки, і він сказав: "Ок".

Читайте провідні новини дня:

У травні 2020 року Коді припинив стригтися. Пара старанно дотримувалася онлайн-уроків, присвячених підтримці густої гриви за допомогою ретельного очищення, використовувала високоякісні продукти та заплітала зачіску в коси, щоб сприяти росту. Чоловік купував дуже дорогі шампуні та кондиціонери. Він переглянув масу відео про те, як правильно мити і доглядати волосся. І як вишенька на торті Енніс регулярно закривав свої пасма шовковими хустинками, щоб волосся не ламалося.

Чоловік відростив волосся для своєї коханої / © Kennedy News and Media
Чоловік відростив волосся для своєї коханої / Фото: Kennedy News and Media

За три роки він відростив 73 см.

Чоловік відростив волосся для своєї коханої / © Kennedy News and Media
Чоловік відростив волосся для своєї коханої / Фото: Kennedy News and Media

У жовтні 2023 року Коді пішов до перукарні та відрізав пасма.

Чоловік відростив волосся для своєї коханої / © Kennedy News and Media
Чоловік відростив волосся для своєї коханої / Фото: Kennedy News and Media

Потім пара звернулася до досвідченого виробника перук, щоб той виготовив для них шедевральну перуку за 899 доларів.

"Ми загорнули кожну відрізану частину в паперовий рушник, запакували в пакети і відправили", - сказала Госкінг.

6 січня, після декількох тижнів очікування, Ганна отримала поштою свою пишну перуку.

Чоловік відростив волосся для своєї коханої / © Kennedy News and Media
Чоловік відростив волосся для своєї коханої / Фото: Kennedy News and Media

"Я була така схвильована, що плакала", — зізналася вона, назвавши довгу перуку своїм "цінним майном". "Отримання цього подарунка, який готувався три з половиною роки, було приголомшливим. Коли я вперше подивилася на себе в дзеркало, я відчула величезну любов до нього", - сказала вона. "Я почуваюся дуже комфортно та безпечно, знаючи, що в моєму житті є хтось, хто готовий зробити все можливе".

Чоловік відростив волосся для своєї коханої / © Kennedy News and Media
Чоловік відростив волосся для своєї коханої / Фото: Kennedy News and Media

І хоча у них немає жодних безпосередніх планів одружитися, вони жартома кажуть, що Ганна піде до вівтаря саме в цій перуці: "Коді сказав, що хоче, щоб я одягнула її в день нашого весілля".

Нагадаємо, фанат Metallica набив рекордну кількість тату, присвячені гурту. Він збирається особисто показати їх рокерам.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація