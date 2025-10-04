- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 259
- Час на прочитання
- 3 хв
Чоловік відвідав "місто мільярдерів", де діють власні закони та можна робити все, що заманеться
Проспера не схожа на жодне інше місто Гондурасу.
Чоловік відвідав комерційний ексклав, відомий як "місто мільярдерів", де люди можуть "робити все, що завгодно".
На острові біля узбережжя центральноамериканської країни Гондурас розташоване місто Пуерто-Кортес, також відоме як Проспера. Засноване 2017 року Еріком Бріменом, Проспера має суперечливий статус Зони зайнятості та економічного розвитку (ZEDEs) в країні, що дозволяє мешканцям звільнятися від певних місцевих законів, але при цьому підпорядковуватися уряду Гондурасу.
У Гондурасі є три таких міста, і у випадку з Просперою, мета полягає в тому, щоб на практиці реалізувати повністю лібертаріанське суспільство.
Минуло вісім років після створення Проспери, і місто стало магнітом для іноземних інвесторів і тих, хто займається експериментальною наукою.
На початку цього року місто відвідала команда YouTube-каналу Yes Theory, яка відтоді ділиться подробицями своєї подорожі в Інтернеті.
Що відбувається в Проспері
Численні ЗМІ називають Просперу "містом свободи", прибутковий податок у ньому становить п'ять відсотків, а податок на прибуток підприємств – лише один відсоток.
Підприємливі громадяни також можуть заснувати бізнес всього за декілька годин; все, що їм потрібно – це підключення до Інтернету на мобільному телефоні.
Відсутність регулювання також дозволяє мешканцям міста, теоретично, займатися будь-яким бізнесом чи проєктом – від біткоїна до біогакінгу.
Чому люди вирішують переїхати до Проспери
Окрім того, що з міста відкривається незайманий вид на океан, мотиви переїзду до Проспери пов'язані з лібертаріанським ідеалом.
У відео Yes Theory зафільмовано зустріч із декількома підприємливими людьми, зокрема з чоловіком, який має магніт у пальці та імплантований чип, що сканується і перенаправляє користувачів на його сайт.
Інший мешканець пояснює, що працює над проєктом під назвою "завантаження мозку", який має на меті створити цифрову репрезентацію центрального процесора нашого тіла.
"Бажані правила", - каже він, коли його запитують, чому він працює в Проспері. "Бюрократичні правила надзвичайно розчаровують науковців".
Він додає, що "загальні правила" забороняють дослідникам проводити експерименти на людях.
Біогакер Браян Джонсон навіть відвідав місто в рамках свого прагнення "жити вічно", щоб пройти генну терапію фолістатином у клініці під назвою Minicircle, щоб продовжити тривалість свого життя.
Яка критика на адресу Проспери
У вересні 2024 року уряд Гондурасу оголосив Зони зайнятості та економічного розвитку неконституційними, а чинна президентка Сьомара Кастро назвала цю схему "розпродажем нашої території по частинах або приватизацією нашого суверенітету".
Тим часом, експрезидент Хуан Орландо Ернандес перебуває у в'язниці в США після того, як торік був засуджений за торгівлю наркотиками.
Попри рішення суду, Проспера все ще існує, а Брімен навіть подав позов проти уряду Гондурасу 2023 року.
Місто навіть створило сторінку на своєму веб-сайті з метою боротьби з критикою на адресу міста.
На ній заперечуються припущення, що Проспера є податковою гаванню або працює в стані анархії, а також стверджується, що місто приносить "мільйони іноземних інвестицій" і створило "понад 3400 місцевих робочих місць" для гондурасців.
Нагадаємо, мандрівник підкорив сім із восьми найвіддаленіших точок планети.