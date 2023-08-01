Чоловік відвідав усі країни світу, не здійснивши жодного перельоту та не повертаючись додому - фото

Він 10 років мандрував лише поїздом, автобусом, човном та пішки.

Чоловік, який стверджує, що першим відвідав усі країни світу, не здійснивши жодного перельоту і не повертаючись додому, завершив свою подорож.

Про це пише Metro.

Зійшовши з контейнеровоза в портовому місті Орхус у своїй рідній Данії, 44-річний Торбьорн "Тор" Педерсен заявив, що здійснив свою 10-річну навколосвітню подорож виключно поїздом, автобусом, човном та пішки.

Тор Педерсен / Фото: instagram.com/onceuponasaga

Описуючи своє прибуття як "гірко-солодке", він сказав: "Я мріяв повернутися додому і покінчити з цим. Отже сьогодні. У той же час я турбуюсь про майбутнє. Багато речей витає в повітрі і невідомо, змішані емоції".

Тор Педерсен / Фото: instagram.com/onceuponasaga

Педерсен, який раніше працював у судноплавстві та як миротворець ООН, вирушив у дорогу 10 жовтня 2013 року. Його подорож могла б зайняти менше часу, якби він не застряг у Гонконгу на два роки під час пандемії.

Тор Педерсен / Фото: instagram.com/onceuponasaga

"Я думав, що це займе максимум чотири роки, можливо, три з половиною, якщо я покваплюся", - прокоментував він.

Тор Педерсен / Фото: instagram.com/onceuponasaga

Мандрівник також підтримував стосунки на відстані зі своєю коханою Ле Г'єрум, яка відвідувала його та подорожувала із ним майже 30 разів за час його поїздки.

Тор Педерсен / Фото: instagram.com/onceuponasaga

Жінка, яка стала його дружиною після того, як вони одружилися онлайн через COVID-19, сказала, що захоплюється завзятістю свого чоловіка, але з нетерпінням чекає на "повсякденне спільне життя".

Тор Педерсен з дружиною / Фото: instagram.com/onceuponasaga

У Книзі рекордів Гіннеса йдеться, що британець Грем Г'юз був першою людиною, яка відвідала кожну країну світу, не покладаючись на авіаперельоти, хоча, на відміну від Педерсена, Грем двічі повертався додому під час своєї поїздки.

Нагадаємо, світовий рекорд з кількості відтискань за годину побито вдруге за місяць. Стало відомо, хто новий володар титулу.

Читайте також: