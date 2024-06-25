Чоловік виграв 4 мільйони доларів у казино – його серце одразу зупинилося (відео)

Чоловік із Сінгапуру пережив важкий серцевий напад після того, як виграв у казино 4 мільйони сінгапурських доларів (2,95 мільйона доларів США) і був надзвичайно схвильований виграшем.

Про це повідомляє casino.org.

Неназваний чоловік був постійним відвідувачем закладу. Він зірвав джекпот під час гри з високими ставками. Очевидці повідомили, що він був приголомшений виграшем, а потім знепритомнів.

У соціальних мережах поширився відеоролик, на якому видно, як чоловік лежить на землі, оточений людьми в стані шоку і хаосу. Працівники казино Marina Bay Sands кинулися надавати йому першу медичну допомогу.

WINNER AT MARINA BAY SINGAPORE CASINO DIES AFTER $4 MILLION WIN



A man won $4 million at Marina Bay Singapore Casino but suffered a cardiac arrest from the excitement and died. pic.twitter.com/HMlZLPvadj — Open Source Intel (@Osint613) June 23, 2024

Багато повідомлень у соціальних мережах свідчили про те, що чоловік помер, але вони виявилися неточними. Чоловік одужує і, як очікується, зможе насолоджуватися свої багатством, щойно повністю відновить здоров'я.

Також у Мережі юзери запитували, чи зобов'язані казино виплачувати джекпот, якщо його одержувач помер за мить після виграшу і до того, як отримав готівку. Відповідаючи на гіпотетичне запитання на Reddit, юрист заявив, що у США виграш виплачується найближчим родичам гравця.

Хоча випадки, коли гравець помирає після великого виграшу, трапляються рідко, вони не є безпрецедентними. Для декого азарт, пов'язаний з великим виграшем, є занадто сильним, щоб його тіло і серце могли витримати. Так, 2002 року гравець в Harrah's в Атлантик-Сіті виграв джекпот у розмірі 10 тисяч доларів. За мить після отримання $5000 готівкою і чека на $5000 61-річний гравець зазнав серцевого нападу, сидячи в залі казино, і згодом був оголошений мертвим.

Нагадаємо, "пророку" заборонили відвідувати казино після виграшу $30 000. Він стверджував, що Бог дав йому ключ до азартних ігор.

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